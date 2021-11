Frauen besser schützen

In der Nacht vom 25. zum 26. November leuchten viele Gebäude in Duisburg orange. Anlass ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen: Während der gesamten Woche finden an vielen Orten Veranstaltungen zu besserem Schutz von Frauen vor Gewalt statt.



„Gewalt ist nie harmlos“, sagt Novitas BKK-Vorständin Kirsten Budde, „aber Gewalt gegen Frauen ist ein besonderes Problem. In zahlreichen Ländern ist der rechtliche Schutz von Frauen unterentwickelt. In Deutschland ist zwar vieles besser, aber auch bei uns ist noch viel zu tun.“



Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden allein im Jahr 2019 über 114.000 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. 34.000 Frauen und Kinder suchten Zuflucht in Frauenhäusern. Die Zahl der verfügbaren Plätze in Frauenhäusern betrug 6.800.

(lifePR) (