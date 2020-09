Bewegdich@home ist wieder da

Rechtzeitig zum Herbst ist es wieder da: Das erfolgreiche Novitas BKK-Angebot, das im Lockdown mehr als 11.000 Menschen genutzt haben. Die Novitas BKK und der Stadtsportbund Duisburg hatten das Programm gemeinsam entwickelt, um Lagerkoller und anderen Folgen des Bewegungsmangels vorzubeugen.„Unser Online-Training war eine Idee in der Not“, sagt Novitas BKK Marketingleiter Dr. Tobias Bischkopf, „aber was wir in der Not gelernt haben, können wir in der Normalität gut gebrauchen – und das umso besser, wenn es so viel Freude macht.“Sämtliche Videos mit den Profis Jenny Rosch, Louisa Schüttke, Conny Zarth und Heinz Radomski vom Stadtsportbund Duisburg sind jederzeit abrufbar. Damit alle Nutzer schnell das Passende finden, sind die Videos den Kategorien Fitness/Workout, Best Age/Senior/50+ und Yoga/Entspannung/Fitness light zugeordnet.Eine Kategorie für sich sind die Trainingsvideos unter dem Titel „Kids-sind-fit@home“ für Kinder im Vorschulalter. 13 Folgen mit Themen wie „mit Kuscheltier“, „Afrika“ und „Schlaraffenland“ machen Freude und helfen beim Gesundbleiben.Link: https://info.novitas-bkk.de/blogs/beweg-dich-at-home/