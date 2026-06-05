NOVENTI & Sanacorp gemeinsam auf der expopharm: Mit vereinten Kräften für die Zukunft der Vor-Ort-Apotheken

- Von Apothekern für Apotheker: NOVENTI und Sanacorp setzen ein starkes Signal für wirtschaftlich stabile Apotheken und eine flächendeckende Gesundheitsversorgung.
- Gemeinsamer Stand auf der expopharm 2026 in München und gemeinsamer Auftritt auf der inspirationLAB-Bühne.
Gemeinsame Verantwortung für die Gesundheitsversorgung
Beide Unternehmen eint das gemeinsame Verständnis von Verantwortung für die Menschen, die täglich auf eine kompetente und zuverlässige Versorgung angewiesen sind. Mit Wurzeln, die über 100 Jahre zurückreichen, stehen NOVENTI und die Sanacorp seit Generationen an der Seite der Apotheken; auf der diesjährigen expopharm in München zusätzlich mit einem gemeinsamen Messestand.
„Apotheken leisten täglich verlässlich ihren staatlichen Versorgungsauftrag, doch ihre wirtschaftliche Basis bröckelt“, sagt Mark Böhm, Vorstandsvorsitzender von NOVENTI. „Die Partnerschaft mit der Sanacorp ist ein klares Zeichen für die Apotheke vor Ort: Gemeinsam übernehmen wir als zwei apothekereigene Unternehmen Verantwortung für die Zukunft der Apotheken – und damit für die Gesundheit aller Menschen, in der Stadt und auf dem Land. Wir bündeln unsere Kräfte, um Apotheken nachhaltig zu stärken und ihnen wirtschaftliche Stabilität sowie zukunftsfähige Strukturen zu geben, die im sich rasant wandelnden Gesundheitssystem unverzichtbar sind. Diese Partnerschaft steht für Stabilität heute und Gestaltungskraft für morgen.“
„In einer zunehmend digitalen Welt sind die Vor-Ort-Apotheken nah dran an den Menschen – und wir nutzen jede Gelegenheit, nah an den Apotheken zu sein. Die expopharm bietet uns eine tolle Gelegenheit, Macherinnen und Macher in der Branche zusammenzubringen. Wir von der Sanacorp sind aus Überzeugung mittendrin: um zuzuhören, zu unterstützen und den Dialog auf Augenhöhe zu pflegen. Der gemeinsame Auftritt mit NOVENTI verbindet ganzheitliche Großhandelsexpertise und pharmazeutische Versorgungskompetenz, digitale Innovationskraft und partnerschaftliche Werte auf besondere Weise. Mit NOVENTI teilen wir nicht nur den Stand, sondern eine Überzeugung: Wer die Apotheke vor Ort stärken will, muss zusammenstehen – im wahrsten Sinne des Wortes und darauf freuen wir uns“, sagt Patrick Neuss, Vorstandsvorsitzender der Sanacorp.
Gemeinsamer Auftritt auf der expopharm 2026
In München zeigen NOVENTI und die Sanacorp ihre Partnerschaft und senden mit einem gemeinsamen Stand ein klares Signal: Die Zukunft der Apotheke vor Ort lässt sich nur zusammen gestalten. Auf der Bühne des inspirationLAB sprechen die Unternehmen zudem gemeinsam über die Chancen und Möglichkeiten der Vor-Ort-Apotheken, um den aktuellen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.
Über die Sanacorp
1924 von Apothekern für Apotheker gegründet, ist die Sanacorp heute eines der führenden apothekereigenen Pharma-Großhandelsunternehmen in Deutschland. Die Sanacorp unterstützt Apothekerinnen und Apotheker in ganz Deutschland mit einem breiten Dienstleistungsspektrum, einer leistungsfähigen Logistik, persönlicher Nähe und innovativen Lösungen für den Gesundheitsmarkt von heute und morgen. Dabei bleibt die Sanacorp das, was sie von Beginn an war: ein Partner, der im Sinne der Apotheken handelt und die Vor-Ort-Apotheke als unverzichtbarer Ankerpunkt für die Gesundheitsversorgung aktiv stärkt. Die Sanacorp steht für stärke Partnerschaft, verlässliche Versorgung und die Zukunft der Vor-Ort-Apotheke.
An der Spitze der Unternehmensgruppe stehen die Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung und damit alle Mitglieder der Apothekergenossenschaft. Rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen an 19 Standorten täglich dafür, dass etwa 8.000 Apotheken zuverlässig und schnell mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten versorgt werden – 24 Stunden am Tag. Dabei verbindet Sanacorp unternehmerische Stärke mit genossenschaftlichen Werten und einem klaren Verständnis für die Anforderungen inhabergeführter Apotheken. Die Unternehmensgruppe erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen operativen Umsatz von rund 7,4 Milliarden Euro.