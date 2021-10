Zeugen der Urzeit rücken ihre Geschichte in ein neues Licht

Seit Anfang Oktober 2021 stellt noun products sechs Exponate der auf 14 Stück limitierten Naturstein-Wandleuchten online vor. Die Web-Galerie unter lumirock.eu gibt dabei nicht nur genaue Einblicke in die grundlegende Idee, das Material, die Fertigung und die Eigenschaften der einzigartigen Kreationen, sondern lässt auch einen detaillierten Fokus auf jedes der Einzelstücke zu.„Wir wollten unsere Exponate nicht allein den Messebesuchern in Wien vorbehalten, darum gibt es in der Web-Galerie schon vorab eine facettenreiche Auswahl. Wer hier einen Blick riskiert wird schnell feststellen: Die sechs Exponate basieren auf verschiedenartigen Steinstrukturen und wirken mit ganz unterschiedlichen Lichtstimmungen,“ so macht Detlev Belau neugierig auf einen digitalen Besuch, und fügt hinzu: „die übrigen acht Objekte für die Messe stehen den Shop-Exponaten natürlich in nichts nach: Alle gleichermaßen spannend und doch sehr verscheiden und unverwechselbar.“Besucher der Design-Messe „Die Presse-Schau Design“ vom 5. bis 7. November 2021 in Wien dürfen dann alle Exponate der LumiRock Art Edition hautnah erleben – abzüglich derer, die im Vorfeld über den noun products Onlineshop ihre Wertschätzung durch neue Besitzer erfahren. Neben aussagekräftigen Bildern, Informationen und Videovorstellungen zu jedem einzelnen Naturstein-Gemälde führt die Galerie auch direkt zu den jeweiligen Seiten des Shops von noun products.Nach langjähriger Erfahrung im Industrie- und Möbeldesign hat Detlev Belau sich bewusst auf das Design von Leuchten und die Integration natürlicher Elemente spezialisiert. Mit einer Reihe stein- und holzbasierter Werke verfolgt Belau unter dem Akronym „noun“ (für non-uniform, native) eine klare, naturnahe Philosophie, die sich in der LumiRock Art Edition stilecht fortsetzt.Jedes Exponat zeichnet sich durch seine eigene spannende Form- und Farbgebung der millimeterdünnen Gesteinsplatten aus. „Erst beim genauen Blick aus der Nähe werden die vielen feinen Details sichtbar, die sich über Millionen Jahre formten und jedes Gemälde zum Unikat machen“, betont Belau, der spürbar leidenschaftlich hinter seiner Arbeit steht. Der filigrane Charakter der Steinmaserung soll schon in der Online-Betrachtung sichtbar sein – die Galerie-Darstellung wird daher durch große Bildformate und hinreichende Videoqualität gestützt.Letztendlich – und da sind sich Kenner einig – müssen Kunst und Design aber doch ganz direkt erlebt werden: keine mediale Darbietung kann das wiedergeben, was das Exponat ausstrahlt. Dazu bietet sich Interessierten vom 5. bis 7. November 2021 in Wien die Gelegenheit: Dort wird noun products die LumiRock Art Edition exklusiv auf der Fachmesse Die Presse-Schau Design ausstellen. Detlev Belau freut sich auf zahlreiche Besucher und lädt Gleichgesinnte zum Design-Fachsimpeln an seinen Stand ein.