Millionen Jahre Naturarbeit – millimeterdünn in Szene gesetzt

Im Möbel- und Interieurdesign ist stetige Innovationskraft und schöpferische Kreativität gefordert, um hervorzustechen und relevant zu bleiben. Die LumiRock Art Edition aus dem Hause n o u n products bildet ein aktuelles Musterbeispiel, mit dem der Designer Detlev Belau den Nerv, oder besser eine „zeitlose Ader“ trifft. Die Symbiose aus ästhetischem Natursteingemälde und schmeichelnder Lichtquelle zeigt filigran die archaischen Strukturen von Millionen Jahre altem Gestein auf.



Bildhaftes Exponat, Lichtobjekt, Flächenlicht oder Wandleuchte: Designer Detlev Belau kann seiner neuen LumiRock Art Edition den großen Interpretationsspielraum nicht absprechen. Doch wie man das facettenreiche Interieur-Objekt von n o u n products aus Münster auch einordnen möchte: Die Zielsetzung eines wertigen und unverwechselbaren Wandschmucks auf Basis einer Natursteinoberfläche wurde erreicht – und zwar mit besonderer Strahlkraft.



Archaische Sensibilität: Geologie in ein neues Licht gerückt



Zentrales Element der LumiRock Leuchten ist eine millimeterdünne Steinschicht. Diese wird in einem revolutionären Verfahren aus massiven Steinblöcken gefertigt, die wiederum in weltweit ausgewählten Steinbrüchen gewonnen werden. Für die neue LumiRock Art Edition werden aus den unterschiedlichen Dekoren besonders ästhetische „Highlights“ einzeln selektiert, die sich vor allem durch spezielle Muster sowie Form- und Farbgebung der Gesteinsstruktur für die LumiRock-Wirkung eignen.



Die Steinstruktur-Ausschnitte werden auf hinterleuchtete Rahmen gezogen. Die Rahmen werden im Vorfeld von einem renommierten Lackkünstler aufwendig mit einer optisch wie haptisch edlen Oberfläche versehen, die den Wert und die Wirkung der LumiRock Art Edition zusätzlich unterstreicht.



Unikate für Individualisten



Jede Leuchte wird als unverwechselbares Unikat gefertigt – erst von der Natur, dann weiterverarbeitet bei n o u n in Münster. Ab September 2021 sollen diese dann im eigenen Webshop des Designlabels zur Verfügung stehen. Da es sich um Einzelstücke mit Liebe zum Detail handelt, sollen Interessente selbstverständlich jedes Exemplar in entsprechend guter Bildqualität begutachten dürfen.



Mit diesem neuesten Projekt bleibt die n o u n products weiterhin ihrem Kern und ihrer Überzeugung treu. „n o u n“ steht für „non uniform, native“ und setzt unter diesem Anspruch auf natürliche Materialien mit individuellem Charakter. Die direkte Wirkung der neuen LumiRock Art Edition können auch Besucher der `Die Presse Design Schau´ vom 5. bis 7. November 2021 in Wien erleben.



n o u n – Design in Kooperation mit der Natur



n o u n products entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Designprodukte. Der Designer Detlev Belau kombiniert moderne LED-Technik mit Naturmaterialien wie Holz und Schiefer sowie natursteinähnlichen mineralisch-organischen Verbundwerkstoff.



Aus dieser Paarung entstehen technisch innovative Beleuchtungslösungen, bisher beispielsweise mit gestalterischen Akzenten aus der japanischen Holzkunst oder auch sachlich, puristisch aus transluzentem Mineralwerkstoff.

