Design-Messe mit positivem Fazit und nachhaltigem Effekt

Rund 25 ausstellende Designer bildeten Anfang November den Kern der Themenwelt Design auf der Wiener Messe Die Presse-SCHAU. Besondere Werke präsentierten dabei nicht zuletzt Detlev Belau mit nounproducts Lichtobjekten und Moritz Pröll mit exklusivem Möbeldesign. Beide Designer können ihr individuelles positives Fazit der Veranstaltung ziehen – und sich außerdem über ihre Kooperation als Resultat der gleichzeitigen Messepräsenz freuen. Kurz nach der ersten Zusammenkunft in der Wiener Marx-Halle schmieden der kreative Produkt- und Leuchten-Designer aus Münster und der innovative Möbelschöpfer aus Linz bereits erste gemeinsame Pläne.



Für stilbewusste Menschen, Freunde hochwertigen Designs und nicht zuletzt für die ausstellenden Designer ist Die Presse-SCHAU in Wien eine feste Institution. Nachdem das etablierte Event für Designaffine im Vorjahr pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, war bei allen Beteiligten die (Vor-)Freude mit Blick auf den 5. bis 7. November 2021 umso größer. So auch bei Detlev Belau: „In diesem Rahmen in Wien kann man sich sicher sein, auf Menschen zu treffen, die Design bewusst sehen und die Arbeit darin schätzen. Allein das Feedback und die Kritik über den Veranstaltungszeitraum ist hier schon Gold wert. Ganz zu schweigen vom fruchtbaren Austausch unter Kollegen und Gleichgesinnten“, so Detlev Belau, der mit seinen naturnahen Lichtobjekten reges Interesse wecken konnte.



Zufriedenes Resümee: Viel Positives mitgenommen



Belau hat in der Wiener Marx-Halle das gesamte Portfolio seiner Marke nounproducts zur Schau gestellt. Besonderes Augenmerk lag dabei auf seiner neuesten Kreation, der LumiRock Art Edition. Dabei handelt es sich um einzigartige Lichtobjekte mit einer hauchdünnen Gesteinsschicht, die auf dieser Messe erstmals live ausgestellt wurden. „Ich war sehr gespannt, wie die Idee, das Konzept und die Umsetzung mit kritischem Blick gesehen wird. Das Feedback fiel für mich dabei insgesamt sehr erfreulich aus. Auch die Marx-Halle ist sehr beeindruckend und bot mir und allen anderen Ausstellern den perfekten Rahmen, um anspruchsvolles Design angemessen in Szene zu setzen.“



Ein gleichzeitiger Blick auf das Möbeldesign und den Innenarchitektur-Stil von Moritz Pröll sowie auf den nounproducts Charakter von Detlev Belau weckt dabei unmittelbar ein Gefühl von Harmonie. Viele Aspekte haben die Möbelstücke aus Linz und die Lichtobjekte aus Münster gemein, vor allem aber ist es die natürliche Formgebung und die stilvolle Einbindung hochwertiger Naturmaterialien wie Holz und Gestein, durch die die höchst individuellen Werke doch häufig wie aus einem Guss wirken.



Aus paralleler Messepräsenz wird stimmige Kooperation



Designaffine Menschen, die die Handschrift von Moritz Pröll schätzen, werden auch an stilvoller Beleuchtung aus dem Hause nounproducts Gefallen finden. Und umgekehrt: Wer sich für Design aus der Feder von Detlev Belau begeistern kann, wird auch dem außergewöhnlichen Stil von Moritz Pröll viel abgewinnen können. So der grundlegende Gedanke der noch jungen Kooperation, die offenbar viel Potential für die Zukunft bereithält.

