NOTORIA jetzt bei home24 – Bewusst wohnen mit Design, das bleibt

Was Kalina Francke, Gründerin von NOTORIA, damit sagt, ist mehr als ein persönliches Bekenntnis. Es ist die Geschichte einer Familie, die seit über 100 Jahren mit Metall arbeitet – und damit einen Grundstein gelegt hat für das, was NOTORIA heute ausmacht: Eine klare Haltung zu Materialien, Herkunft und Form. „Gutes Design braucht Substanz – und genau diese zeigt sich nun in einem nächsten, sichtbaren Schritt:Die Listung auf der renommierten Plattform ist für NOTORIA weit mehr als ein zusätzlicher Vertriebskanal. Sie ist Ausdruck einer stetig gewachsenen Markenidentität, die sich bewusst gegen Schnelllebigkeit stellt – und für langlebige Werte entscheidet. Sichtbar wird das in jedem Detail: von handgefertigten Metallgestellen über sorgfältig abgestimmte Stoffe bis hin zur kompromisslosen Formsprache. Mit der Präsenz bei home24 öffnet sich NOTORIA nun einem noch breiteren Publikum – ohne dabei den Anspruch an Handwerk, Design und Fairness aus den Augen zu verlieren.In einer Zeit, in der sich Möbel oft wie Wegwerfprodukte anfühlen, zeigt NOTORIA: Es geht auch anders. Die Kollektionen werden in kleinen Serien in Europa gefertigt – mit viel Handarbeit, ehrlichen Materialien und einem tiefen Verständnis für Proportion, Funktion und Atmosphäre. Die Herkunft jedes Produkts ist nachvollziehbar, die Prozesse bewusst gewählt, die Lieferketten überschaubar.Dass NOTORIA damit nun Teil des Sortiments von home24 ist, unterstreicht auch: Nachhaltigkeit und Verantwortung haben längst ihren Platz im Mainstream gefunden. „Wir freuen uns, unsere Kollektionen in einem Umfeld zu zeigen, das anspruchsvolle Kundinnen und Kunden erreicht – Menschen, die nicht nur auf den Stil, sondern auch auf die Herkunft ihrer Einrichtung achten“, so Kalina Francke. NOTORIA ist eine Einladung zum bewussten Wohnen. Ob ikonisches Metallbett, minimalistischer Couchtisch oder massive Kommode: Alle Produkte entstehen mitdem Ziel, Räume zu gestalten, die Ruhe geben – und Bestand haben. Die Designs sind zeitlos, aber nicht austauschbar. Sie erzählen eine Geschichte, die von Herkunft und Haltung geprägt ist.Dass dieser Ansatz nun auf home24 seine Bühne findet, ist für NOTORIA eine konsequente Weiterentwicklung – und ein Signal an alle, die sich mehr von ihrer Einrichtung erwarten: Substanz, Charakter und Echtheit.