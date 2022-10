Wenn es Weihnachten wird in Cuxhaven

Am 23. November 2022 startet das Nordseeheilbad Cuxhaven in die Weihnachtssaison. Dann öffnet in der Stadt am Weltschifffahrtsweg der traditionelle Weihnachtsmarkt. Das weihnachtliche Treiben rund um Schloss Ritzebüttel endet am 28. Dezember. Die festlich illuminierten Verkaufshütten im Schlossgarten und der „Park der Sterne“ sorgen täglich – außer am ersten Feiertag – für stimmungsvolle Unterhaltung in winterlicher Atmosphäre.23. November bis 28. Dezember 2022Montag bis Freitag 15 bis 20.30 UhrSamstag 13 bis 21 Uhr; Sonntag 13 bis 20.30 UhrAn Heiligabend ist der Markt von 11 bis 15 Uhr geöffnet.Am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt der Markt geschlossen.Ab dem 25. Dezember 2022 ist in Cuxhaven auch dermit seinen Ständen direkt hinter dem Deich ein beliebtes Ziel. Besonders gut besucht ist dieser am letzten Tag des Jahres, wenn sich Einheimische und Urlaubsgäste an der Duhner Strandpromenade zum Jahreswechsel und Silvester-Feuerwerk treffen. Der Festtagsmarkt ist bis zum 4. Januar 2023 geöffnet.Vom 25. November bis zum 6. Januar 2023 verwandelt sich auch in diesem Jahr der Kurpark im Stadtteil Döse in ein Winter-Wunderland. Mit Illuminationen in den Bäumen und auf der Seefläche sowie weihnachtlichen Dekorationen und Verkaufshütten für Speisen und Getränke im gesamten Parkgelände.Hauptattraktion ist eine Eislaufbahn am Eingang des Parks. Die 200 Quadratmeter große Kunsteisfläche mit bereitgestellten Kinderfahrhilfen lädt täglich zum Schlittschuhlaufen ein. Ein Schlittschuhverleih steht ebenfalls zur Verfügung.Wochentags ist der Eintritt frei. An den Wochenenden mit zahlreichen Angeboten für Kinder und musikalischem Rahmenprogramm kostet der Eintritt für Besucher ab 16 Jahren 1,50 Euro. Dieser gilt als Verzehrgutschein.25. November bis 6. Januar 2023Montag bis Freitag 15 bis 20 UhrSamstag 13 bis 20 Uhr; Sonntag 13 bis 18 UhrAn Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und am 1. Januar ist der Park geschlossen.