Watt erleben im Nordseeheilbad Cuxhaven

Das Wattenmeer vor Cuxhaven ist niemals gleich. Immer wieder verändert es seine Erscheinung. Je nach Gezeit mal mit Wasser, mal ohne, rau oder friedlich, sonnenbeschienen, im Morgennebel oder mit rot gefärbtem Abendhimmel. Und man kann diese Meereslandschaft auf langen, einsamen Wanderungen durchstreifen.Eine gute Möglichkeit, das Wattenmeer vor Cuxhaven zu erkunden, bietet eine Wattwanderung unter Anleitung eines Wattführers. Dabei erhalten die Teilnehmer nicht nur Einblicke in die Besonderheiten der Naturlandschaft mit ihrer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Die fachkundigen Guides geben auch zahlreiche Hinweise und Informationen, die es ermöglichen, Wattwanderungen auf eigene Faust gefahrlos zu unternehmen.Beliebt bei Cuxhaven-Urlaubern sind Themen-Wattwanderungen. Dabei geht es unter anderem zu den Seehundsbänken vor Duhnen oder auf Suche nach dem „Gold des Meeres“, dem Bernstein. Eine Besonderheit im Programm ist eine Wattführung am Abend oder auch bei Sonnenuntergang. Und auf einer Exkursion „der Flut entgegen“ können die Teilnehmer hautnah erleben, wie das auflaufende Wasser immer näherkommt, Priele füllt und sich den Meeresboden Stück für Stück zurückerobert.Auch für Familien gibt es in Cuxhaven in den Sommermonaten fast täglich lehrreiche Wattführungen speziell für Kinder ab drei Jahren in Begleitung ihrer Eltern. Und regelmäßig werden vom Cuxhavener Wattenmeer-Besucherzentrum Exkursionen durchgeführt. Nach einem Ausflug ins Watt mit Kescher und Grabeforke ins Sahlenburger Sandwatt können die Funde anschließend unter dem Mikroskop betrachtet werden.Eine Übersicht über alle Wanderungen und Exkursionen ins Watt finden Cuxhaven-Urlauber in der Infobroschüre „Wattwandern in das Weltnaturerbe 2022“.Die Infobroschüre gibt es zum Download auf:Alle Wattwanderungen im Netz auch auf: