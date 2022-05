Ein Wimmelbuch für Cuxhaven

Suchen und finden: Cuxhaven für Kinder auf bunten Pappbildern

Sie sind aus keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken: Wimmelbilderbücher. Ab sofort hat auch das Nordseeheilbad Cuxhaven sein eigenes Exemplar. Im neu erschienenen „Großen Cuxhaven-Wimmelbuch“ aus dem Bielefelder tpk-Verlag tummeln sich in vielen farbenfrohen Urlaubsszenen auch die beiden Cuxhavener Maskottchen Jan Cux und Cuxi. Die Wimmelbilder wurden von der Kinderbuch-Illustratorin Carmen Hochmann liebevoll in handkolorierten Zeichnungen umgesetzt.



In bunten Bildern ist Urlaub in Cuxhaven auf großformatigen Seiten dargestellt. Dabei laden sieben markante Orte in Cuxhaven zum Entdecken ein. Vom Hafen an der „Alten Liebe“ geht es über den Grünstrand in der Grimmershörnbucht bis zur Kugelbake, entlang dem Strand und durch das Watt von Döse bis zum Kletterpark in Sahlenburg und wieder zurück in die City zum alten Wasserturm.



Dabei gibt es vieles zu sehen. In jedem Bild verstecken sich kleine und große Menschen, Tiere oder auch maritime Gegenstände. Und natürlich sind auch Jan Cux und Cuxi immer wieder neu aufzuspüren.

Das Wimmelbuch ist ein Cuxhaven-Guide für Kinder, an dem auch Eltern und Großeltern Freude haben – bei der Suche nach Jan Cux und Cuxi und vielen weiteren Details.



„Das große Cuxhaven-Wimmelbuch“ von Carmen Hochmann (Illustrationen), Format 28 x 21 cm, © Jan Cux: Kunstagentur Christine Modlinger.

1. Auflage 2022, ISBN 978-3-936359-90-9, tpk-Verlag Bielefeld, 14 Euro.

Erhältlich im Buchhandel, im tpk-Webshop oder auch vor Ort in den Shops der Cuxhavener Touristinformationen.