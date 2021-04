SPOT LIGHT nordmedia talk&night feat. CLOSEUP Bremen

Mit neuem Namen, Design und Format sendete dieam 16. April 2021 ab 20 Uhr im Rahmen des Filmfestes Bremen und in Kooperation mit Kinescope Film live aus dem Theater am Goetheplatz. Die diesjährige nordmedia-Talkveranstaltung war eine Hybridveranstaltung mit besonderem Charakter! Moderiert von Lena Oldach wurden die stolzenbekannt gegeben und interviewt – vor dem geladenen CLOSEUP Expertinnen:Kreis und der Jury.WEBSERIE |soll sich als musikalische Komödie in ein Genre einreihen, dessen Werke Kult sind. Dabei geht es Florian Vey, Christian Wesemann und Sören Zehle nicht nur darum, die (Kunst-) Figur von Grillmaster Flash auf Film zu bannen, sondern dem Humor und dem Menschenschlag, wie er nur in Bremen zu finden ist, Ausdruck zu verleihen: In sieben fünfzehnminütigen Episoden wird Grilli seinen Kampf als erfolgloser Musiker beschreiten. Eine Pilotfolge ist in Arbeit. Jurorin Duygu Gezen ist überzeugt: „Grilli ist der Underdog, die Figur, die keiner wirklich unsympathisch finden kann – schrullig, kultig, bleibt im Kopf. Damit ist er der ideale Protagonist für eine Serie, die noch mehr schrullige, sympathische Figuren enthält.“ grillmaster-flash.de AUDIOVISUALISIERUNG DES KLIMAWANDELNS | Das Bremerpräsentiert klassische Musik in innovativem Licht: Auf Basis der Klimavorhersagen für 2050 sollen Vivaldis Vier Jahreszeiten mithilfe künstlicher Intelligenz so verändert werden, dass die Klimaauswirkungen für Bremen musikalisch hörbar gemacht werden. Claudia Beißwanger, Claudio Diaz, Karoline Ott und David Cisternas wollen in The [Uncertain] Four Seasons den Klimawandel zusätzlich durch visuelle Animationen erfahrbar machen. „Diese Idee, ein Musikstück, das viele Menschen kennen und lieben, so zu verändern, dass die Menschen einen multisensorischen Eindruck bekommen, was mit dem Klima passiert, finden wir unterstützenswert!“, begründet Jurorin Anette Unger die Entscheidung der Jury. konsonanz.com CROSSMEDIALE PERSPEKTIVE DER SAIL BREMERHAVEN | Innerhalb des Projektesarbeiten Jan Braetsch und Niklas Piatkowski die Stadtgeschichte Bremerhavens durch die Digitalisierung von Texten, Bildern, Videoproduktionen und Audioaufnahmen auf und produzieren mit diesem Material neue digitale Inhalte und Vermittlungsformate. Die Geschichte der SAIL Bremerhaven dient als Pilotprojekt. „Es soll ein Buch entstehen, das durch crossmediale Formate gefüllt und digital und analog erhältlich sein wird. Wir sind auf das Ergebnis sehr gespannt: Bremerhaven ist mehr und hat mehr als oftmals vermutet – das kann dieses Projekt aufzeigen.“, so Juror Ole Bast. seestadtarchiv.de EXPERIMENTELLE KURZFILME ÜBER ISOLATION | Das Team um Sarah Frede, Falk Helmbold und Marcel Becker-Neu kreiert mitkünstlerische Kurzfilme und lässt dabei seine Expertise aus den Bereichen Modedesign, Fotografie, Videokunst und Regie in das Projekt einfließen. Inhaltlich nähern sie sich auf völlig neue Weise Problemen wie Isolation oder Angststörungen – indem sie digitale und analoge Aspekte so miteinander verweben, dass eine in ihrer Ästhetik neuartige Welt entsteht. Jurorin Eva Koball meint: „The Tank hat uns vor allem eines gemacht: neugierig! Gerade mit Blick auf die aktuelle Situation ist Isolation ein wichtiges Thema, das immer mehr Menschen betrifft.“ sarahfrede.de/the-tank Außerdem präsentierten die drei geladenihre Ergebnisse:Mit dem journalistischen Projektmachen Jean-Philipp Baeck, Allegra Schneider und Odai Alali auf die Diskriminierung und erzwungene Dauermigration von Roma in Europa aufmerksam. In einer kartenbasierten Dokumentation werden Reportagen und Interviews über die Situation der europäischen Minderheit auf innovative Weise und in herausragender publizistischer Qualität crossmedial aufbereitet. dokuplus.org Als Teambringen Kirsten Hillebrand und Hendrik Hinrichs Klimaschutz auf spielerische Weise ins Büro: In einem Wettbewerb treten Teams von Mitarbeitenden im Büroalltag über mehrere Wochen in der Disziplin „CO2-sparen“ gegeneinander an. Moderiert wird der Wettbewerb von Chatbot Karl. Im Rahmen des Stipendiums wurde ein Erklärvideo zum Thema produziert. klimakarl.de Das Sonderstipendium und Projektermöglichte der sendefähig GmbH unter den besonderen Umständen der Pandemiezeiten weiterhin neue Veranstaltungsformate zu entwickeln und zu testen. In den Pusdorf Studios wurden unterschiedliche kulturelle Formate produziert, die sowohl mit Publikumsanteil als auch als Livestream stattfanden. So wurde unter anderem die gesamte Bremer Freischaffenden-, Medien- und Kulturbranche gefördert und in einer schwierigen Zeit unterstützt. sendefaehig.com Mehr zum CLOSEUP Programm und über die Teams ist in der aktuellenCLOSEUP Bremen | Junge Teams, innovative Medienformate, kollaborative Zusammenarbeit mit ExpertInnen aus der Szene – das sind die Kernpunkte des Stipendienprogrammes CLOSEUP Bremen von der nordmedia und der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Seit 2018 bekommen vier Teams einmal jährlich die Möglichkeit ein Projekt umzusetzen, unterstützt durch MentorInnen und gefördert mit jeweils 20.000 Euro. Neben den individuellen Coachings bietet das Nachwuchsförderprogramm jahresbegleitende Workshops zur Qualifizierung der Teams.