Kinoprogrammpreise der nordmedia

65 gewerbliche und nichtgewerbliche Filmtheater und Spielstellen aus Niedersachsen und Bremen wurden am 20. Juni 2024 bei einer feierlichen Verleihung im CITY 46/Kommunalkino Bremen mit einem Kinoprogrammpreis der nordmedia ausgezeichnet. Die mit insgesamt 150.000 Euro dotierten Preise wurden für die Gestaltung hervorragender Jahresfilmprogramme und besonderer Filmreihen im Jahr 2023 vergeben.Als Preispate überreichte Regisseur Robert Thalheim die Urkunden an die Kinobetreiber:innen. Im Rahmen der Preisverleihung wurde sein nordmedia-geförderter Spielfilm KUNDSCHAFTER DES FRIEDENS 2 vorgestellt, der am 23. Januar 2025 im Majestic Filmverleih bundesweit in den Kinos starten wird."Die aktuelle europäische Studie der Kinoverbände unterstreicht die Bandbreite der Kinolandschaft und ihre zentrale Rolle für die kulturelle Vielfalt.", hebt Petra Schleuning, Leiterin Film- und Medienförderung bei der nordmedia, hervor und führt weiter aus: "In den Städten und besonders auch in der Fläche wird exzellentes Kino geboten. Diese cineastische Leidenschaft, das Engagement und die ausgezeichnete Programmgestaltung zeichnen wir jährlich mit den Kinoprogrammpreisen aus. In diesem Jahr sind wir in Bremen - denn das CITY 46/Kommunalkino Bremen feiert sein 50. Jubiläum. Wir gratulieren und freuen uns, zu diesem feierlichen Anlass auch unsere Preisverleihung dort stattfinden zu lassen."Die Kinoprogrammpreise werden seit 1992 in Niedersachsen und seit 2001 in Bremen für die Gestaltung hervorragender Jahresfilmprogramme und besonderer Filmreihen vergeben. Bei der Auswahl der Preisträger:innen wird der Einsatz von deutschen und europäischen Filmen, Sondervorstellungen, Filmkunst- und Kinderfilmen bewertet - unter Berücksichtigung der Besucher:innenzahlen, der Lage des Kinos und ihrer Konkurrenzsituation. Ziel der Auszeichnung ist die Erhaltung und Förderung der Kinokultur in Niedersachsen und Bremen. Die Entscheidung über die Preisvergabe erfolgt durch eine fünfköpfige Jury, die vom Kinobüro Niedersachsen/Bremen benannt wird. Die nordmedia unterstützt mit der Vergabe der Programmpreise das Engagement der Kinobetreiber:innen vor Ort.Die Veranstaltung wurde fotografisch festgehalten. Das Bildmaterial, die Fotos der Preisträger:innen, können unter www.nordmedia.de/pressebilder heruntergeladen werden. Die Bilder können für redaktionelle Zwecke mit dem Fotonachweis "(c) nordmedia/Magdalena Stengel" frei verwendet werden.• Kommunales Kino Achim• Filmmuseum Bendestorf• Filmtheater Universum, Bramsche• CITY 46 / Kommunalkino Bremen• Kommunales Kino Bremerhaven• Kino achteinhalb, Celle• vhs Filmclub, Emden• Kino Lumière, Göttingen• Gronauer Lichtspiele, Gronau• Kino im Künstlerhaus, Hannover• Kino im Sprengel, Hannover• VHS-Kellerkino, Hildesheim• Kino im Kulturverein Platenlaase, Jameln• Das Andere Kino, Lehrte• Centralkino, Lingen• Cinema im Leinepark, Neustadt a. Rbge.• Mobiles Kino Niedersachsen, Oldenburg• Kino in der Lagerhalle, Osnabrück• Ritterhuder Lichtspiele, Ritterhude• LichtSpiel, Schneverdingen• Kommunalkino Verden• Zeli - Zeteler Lichtspiele, Zetel• Kino Aurich / Kino Center Leer• Kronen-Lichtspiele, Bad Pyrmont / Neue Schauburg, Northeim• Cinema im Ostertor, Bremen• Gondel, Bremen• Neue Schauburg, Burgdorf• City Kino, Buxtehude• Koki im Central Cineworld, Diepholz / Schauburg Cineworld, Vechta• Capitol Kino, Hann. Münden• Harsefelder Lichtspiele, Harsefeld• Filmhof, Hoya• Lilo Servicekino, Löningen• Capitol Kino, Lohne• Kino „Alte Brennerei“, Lüchow• Kino Meppen / Kino Papenburg• Filmpalast Nordenham• OSCAR Kulturspielhaus, Osterholz-Scharmbeck• Schauburg Filmtheater, Quakenbrück• Lichtburg, Quernheim• Metropol-Theater, Rinteln• Cinema, Salzgitter-Bad• Filmpalast, Schwanewede• Inselkino, Spiekeroog• Filmpalast Sulingen• Hansa Kino, Syke• Apollo im UCI Kino, Wilhelmshaven