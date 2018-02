Verlosung von Buchpaketen

Ab Februar verlost nordic holidays für ein halbes Jahr unter allen Buchungen, die im Zeitraum Februar bis Juli eingehen, monatlich drei Buchpakete, um die Wartezeit auf die bevorstehende Reise etwas zu verkürzen.

Die Buchpakete enthalten jeweils drei Romane: Die beiden ersten Romane des Autorenduos Voosen/Danielsson und einen Roman der finnischen Autoren Minna Lindgren.

In den Krimis von Voosen/Danielsson steht das Ermittlerduo Ingrid Nyström und Stina Forss im Mittelpunkt, die mitsamt ihrem Team an der Aufklärung verschiedener Mordfälle im Raum Växjö, einer Kleinstadt in Schweden, beschäftigt sind. In den ersten Romanen der Reihe „Später Frost“ und „Rotwild“ lernt man die Charaktere in spannenden Fällen kennen.

Minna Lindgrens Roman „Rotwein für drei alte Damen oder Warum starb der junge Koch?“ handelt von drei alten Damen, die in ihrer Altenresidenz „Abendhain“ mehr erleben, als ursprünglich geplant. Ein erheiternder Roman der Bestseller Autorin.

