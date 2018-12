Sommer auf dem Göta Kanal

Eine Fahrt auf dem Göta Kanal durch die sommerliche Landschaft Schwedens ist ein besonderes Erlebnis. Nach Betreten der historischen Kanalschiffe taucht man ein in eine Welt voller Nostalgie, Idylle und vor allem Ruhe. Eine ausgezeichnete Küche mit regionalen Spezialitäten rundet den Aufenthalt an Bord ab. Auf dem Weg von Göteborg nach Stockholm werden die drei größten Seen Schwedens durchquert sowie zahlreiche Schleusen überwunden. Ebenso finden tagsüber Ausflüge zu fußläufig erreichbaren Sehenswürdigkeiten statt. Zur Auswahl stehen Kanalfahrten verschiedener Länge: Für eine Stippvisite eignet sich die zweitägige Tour von Motala nach Söderköping oder in entgegengesetzte Richtung. Wer den Göta Kanal noch etwas besser kennenlernen möchte, dem empfiehlt sich die Buchung der dreitägigen Reise von Norsholm nach Mariestad oder in entgegengesetzte Richtung. Für Gäste, die den Göta Kanal in seiner vollen Länge, d.h. von Göteborg nach Stockholm oder zurück erleben möchten, stehen zum einen die viertägige Fahrt, zum anderen die sechstägige Fahrt zur Verfügung. Auf alle Abfahrten gewährt nordic holidays bei Buchung bis einschließlich 15. Dezember 2018 einen Frühbucherbonus von 15%.

nordic holidays gmbh

nordic holidays gmbh, gegründet 1998, ist der erste Skandinavien Veranstalter im deutschsprachigen Raum, der ausschließlich über das Internet seine Reisen präsentiert. Darüber hinaus ist der Webauftritt auch einzigartig in der Möglichkeit, eine voreingestellte Nordland-Reise auf die Kundenwünsche hin online und in Echtzeit zu konfektionieren.



Der Schwerpunkt liegt im Winter auf den anspruchsvollen Reisen in den Hohen Norden, inkl. Eishotels, Eisbrecher, Fahrtraining, Hunde- und Motorschlittentouren und im Sommer auf PKW Rundreisen in den skandinavischen Ländern, Island und dem Baltikum.



nordic holidays ist seit 2010 Hauptagent für die Göta Kanal Reederei in Deutschland, die zwischen Göteborg und Stockholm die ältesten unter Dampf fahrenden Kreuzfahrtschiffe der Welt betreibt.



Neben ausgesuchten Pauschalreisen erstellen wir auch gern die maßgeschneiderte Reise für unsere Kunden, unabhängig ob Privatgäste, Firmen oder Sonderreisen für Gruppen.



nordic holidays bietet TÜV geprüfte Service Qualität an und ist Mitglied in den Berufsverbänden DRV und VNT.