Norwegen mit der Bahn erkunden

Die Weiten Norwegens lassen sich nicht nur auf einer Rundreise mit dem PKW erkunden, auch mit der Bahn reist man durch sagenhafte Landschaften und hat dazu noch genug Zeit und Ruhe sich diese Landschaft anzusehen.



Nach Ankunft am Flughafen in Oslo wird für die erste Übernachtung ein Hotel in Oslo bezogen. Je nach Ankunftszeit steht der Nachmittag und Abend ganz im Zeichen der Erkundung der norwegischen Metropole. Am nächsten Morgen kann entweder bereits die frühe Bahn in Richtung Trondheim genommen werden oder man entscheidet sich im Vorwege für die Bahn am Mittag, damit man am Vormittag noch die Hauptstadt Norwegens mit ihren Sehenswürdigkeiten erkunden kann.



Auf dem Weg nach Trondheim durchquert die Bahn sagenhafte Landschaften. So lässt sich der Blick ohne Stress auf Lillehammer, den Mjøsa See und die faszinierenden Wälder und Wasserfälle des Gudbrandstals richten. Die kommenden zwei Tage steht Trondheim im Fokus der Reise. Angefangen beim Nidarsodom bis hin zur königlichen Residenz Stiftsgården lässt sich hier einiges erkunden, bevor es am darauffolgenden Tag an Bord der Hurtigruten geht. Entlang der norwegischen Küste werden kleine Städte wie Kristiansund, Molde oder Florø passiert, bevor das Schiff wieder in Bergen anlegt. Nach Ankunft in Bergen lohnt sich ein Ausflug auf den Berggipfel Fløyen. Von hier aus hat man einen atemberaubenden Blick auf den Bergen Fjord und die Stadt. Nach dem Aufenthalt in Bergen beginnt die Heimreise mit der Bahn über die Hardangervidda, die höchste Hochebene Europas, bis nach Oslo. Nach einer abschließenden Nacht in Oslo geht es am darauffolgenden Tag mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland.



Leistungen: Linienflug, 5 Übernachtungen in Hotels, 1 Übernachtung an Bord der Hurtigruten, Rundreise mit der Bahn zwischen den Orten



Termine: 03.01. – 15.12.2018, jeweils täglich



Preis pro Person: ab 1.365,00 EUR

nordic holidays gmbh, gegründet 1998, ist der erste Skandinavien Veranstalter im deutschsprachigen Raum, der ausschließlich über das Internet seine Reisen präsentiert. Darüber hinaus ist der Webauftritt auch einzigartig in der Möglichkeit, eine voreingestellte Nordland-Reise auf die Kundenwünsche hin online und in Echtzeit zu konfektionieren.



Der Schwerpunkt liegt im Winter auf den anspruchsvollen Reisen in den Hohen Norden, inkl. Eishotels, Eisbrecher, Fahrtraining, Hunde- und Motorschlittentouren und im Sommer auf PKW Rundreisen in den skandinavischen Ländern, Island und dem Baltikum.



nordic holidays ist seit 2010 Hauptagent für die Göta Kanal Reederei in Deutschland, die zwischen Göteborg und Stockholm die ältesten unter Dampf fahrenden Kreuzfahrtschiffe der Welt betreibt.



Neben ausgesuchten Pauschalreisen erstellen wir auch gern die maßgeschneiderte Reise für unsere Kunden, unabhängig ob Privatgäste, Firmen oder Sonderreisen für Gruppen.



nordic holidays bietet TÜV geprüfte Service Qualität an und ist Mitglied in den Berufsverbänden DRV und VNT.



