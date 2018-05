Landhotels im Herzen Schwedens

Diese Reise führt unsere Gäste rund um den Vättern See. In Göteborg angekommen, wahlweise mit der Fähre und dem eigenen PKW oder mit Flugzeug und Mietwagen vor Ort, startet die Reise in Richtung Landesinnere. Die Übernachtung erfolgt in urigen Landhotels von denen aus man die nahe gelegene Umgebung und die idyllischen kleinen Orte problemlos erkunden kann.

Einen Teil der Reise legen unsere Gäste auf dem berühmten Göta Kanal zurück. Das historische Schiff Wilhelm Tham fährt auf der Strecke von Motala nach Söderköping an atemberaubenden Abschnitten der schwedischen Natur vorbei. Eine Zeit zum Genießen. In Söderköping angekommen bringt ein Bustransfer die Gäste zum Ausgangspunkt der Schiffsreise.

Im Anschluss führt die Rundreise wieder in Richtung Westküste. Die raue Küste Schwedens, die vor allem im Sommer durch ein besonderes Lebensgefühl besticht, lässt sich auf den kleineren Inseln rund um Klädesholmen am besten erleben.



Tipp: nordic holidays verlost unter allen Buchungen bis August 2018 monatlich je drei Buchpakete mit zwei spannenden Krimis und einem unterhaltsamen Roman. Mit ein bisschen Glück ist die nächste Buchung schon unter den Gewinnern.



Leistungen: Fährüberfahrt Kiel - Göteborg - Kiel, 5 Übernachtungen in Hotels, Fahrt auf dem Göta Kanal inkl. 1 Übernachtung an Bord



Termine: ausgewählte Termine von Juni bis August



Preis pro Person: 1.457,00 EUR

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

nordic holidays gmbh

nordic holidays gmbh, gegründet 1998, ist der erste Skandinavien Veranstalter im deutschsprachigen Raum, der ausschließlich über das Internet seine Reisen präsentiert. Darüber hinaus ist der Webauftritt auch einzigartig in der Möglichkeit, eine voreingestellte Nordland-Reise auf die Kundenwünsche hin online und in Echtzeit zu konfektionieren.

Der Schwerpunkt liegt im Winter auf den anspruchsvollen Reisen in den Hohen Norden, inkl. Eishotels, Eisbrecher, Fahrtraining, Hunde- und Motorschlittentouren und im Sommer auf PKW Rundreisen in den skandinavischen Ländern, Island und dem Baltikum.

nordic holidays ist seit 2010 Hauptagent für die Göta Kanal Reederei in Deutschland, die zwischen Göteborg und Stockholm die ältesten unter Dampf fahrenden Kreuzfahrtschiffe der Welt betreibt.

Neben ausgesuchten Pauschalreisen erstellen wir auch gern die maßgeschneiderte Reise für unsere Kunden, unabhängig ob Privatgäste, Firmen oder Sonderreisen für Gruppen.

nordic holidays bietet TÜV geprüfte Service Qualität an und ist Mitglied in den Berufsverbänden DRV und VNT.



nordic holidays gmbh

Marie-Curie-Str. 5

D 25337 Elmshorn

Tel. 04121 – 79110

infoservice@nordic-holidays.de

www.nordic-holidays.de



Verantwortlich für den Inhalt der Pressemitteilung:

Vera Kuhlisch, Marketingassistentin

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers