Geheimnisse des Hochlandes

Diese Reise führt unsere Gäste in die pure Natur Islands. Abseits von Menschen und Städten stehen die Fjorde und die Hochlandrute Kjölur im Fokus.

Nach Ankunft mit dem Flug in Reykjavik steht direkt ein Highlight auf dem Programm: Der Besuch der berühmten Blauen Lagune nahe der Hauptstadt.

Von hier aus startet der Weg ins Gebirge. Entlang heißer Quellen, zahlreicher Wasserfälle und Flüsse geht es bis in Geysirgebirge. Drei Tage stehen einem für die Erkundung der Umgebung zur Verfügung bevor es weitergeht in Richtung Westfjorde. Die hohen Fjorde und idyllischen Fischerdörfer im Westen bilden eine ganz andere Atmosphäre, die aber nicht weniger spannend und faszinierend ist. Entlang der Fjorde führt unsere Gäste die Reise wieder in Richtung Hauptstadt. Die Erkundung Reykjaviks steht auf dem Programm, bevor der Flug zurück nach Deutschland geht.



Leistungen: Linienflug, Mietwagen (4x4 Fahrzeug) inkl. aller km, innerisländische Fährüberfahrt, 12 Übernachtungen in landestypischen Hotels



Termine: 15.06. – 19.08.2018, jeweils täglich



Preis pro Person: ab 3.555,00 EUR

nordic holidays gmbh

nordic holidays gmbh, gegründet 1998, ist der erste Skandinavien Veranstalter im deutschsprachigen Raum, der ausschließlich über das Internet seine Reisen präsentiert. Darüber hinaus ist der Webauftritt auch einzigartig in der Möglichkeit, eine voreingestellte Nordland-Reise auf die Kundenwünsche hin online und in Echtzeit zu konfektionieren.

Der Schwerpunkt liegt im Winter auf den anspruchsvollen Reisen in den Hohen Norden, inkl. Eishotels, Eisbrecher, Fahrtraining, Hunde- und Motorschlittentouren und im Sommer auf PKW Rundreisen in den skandinavischen Ländern, Island und dem Baltikum.

nordic holidays ist seit 2010 Hauptagent für die Göta Kanal Reederei in Deutschland, die zwischen Göteborg und Stockholm die ältesten unter Dampf fahrenden Kreuzfahrtschiffe der Welt betreibt.

Neben ausgesuchten Pauschalreisen erstellen wir auch gern die maßgeschneiderte Reise für unsere Kunden, unabhängig ob Privatgäste, Firmen oder Sonderreisen für Gruppen.

nordic holidays bietet TÜV geprüfte Service Qualität an und ist Mitglied in den Berufsverbänden DRV und VNT.



nordic holidays gmbh

Marie-Curie-Str. 5

D 25337 Elmshorn

Tel. 04121 – 79110

infoservice@nordic-holidays.de

www.nordic-holidays.de



Verantwortlich für den Inhalt der Pressemitteilung:

Vera Kuhlisch, Marketingassistentin

