Den Jahreswechsel in Lappland verbringen

20.09.18

Ab Düsseldorf geht es mit dem Direktflug nach Finnisch Lappland. Vom Flughafen aus bringt der private Bustransfer unsere Gäste direkt zum gebuchten Hotel nach Luosto. Während der Busfahrt steht ein erfahrener Guide für Fragen zur Verfügung.



Der kleine Ort Luosto hat sich voll und ganz dem Polarlicht verschrieben. Seien es die nur kniehohen Straßenlaternen rund um den See, die nach Norden ausgerichteten Zimmer im Hotel oder der so genannte „Nordlicht-Pieper – wenn das Nordlicht erscheint, bieten sich in Luosto beste Bedingungen es beobachten zu können. Doch auch am Tage bieten sich einige Möglichkeiten die Umgebung zu erkunden. Neben Motor- und Hundeschlittentouren werden auf geführte Touren zur Rentierfarm oder auf Schneeschuhen angeboten.



Für die Übernachtung stehen zwei Hotels zur Auswahl. Das größere Lapland Hotel Luostotunturi verfügt nicht nur über Hotelzimmer und –suiten, sondern auch über gemütliche Ferienhäuser, in denen man den gleichen Komfort, wie im Hotel genießt. Das etwas kleinere Hotel Santa’s Hotel Aurora bietet Zimmer mit Sauna sowie mit Sauna und Kamin.



Abgerundet wird die Reise mit einem besonderen Silbester-Gala-Dinner, das den letzten Abend im Jahr gebührend einläutet. Bei Übernachtung im Lapland Hotel Luostotunturi wird im Anschluss Live-Musik gespielt.



Bevor es am Abreisetag wieder in Richtung Flughafen geht, steht noch ein Highlight auf dem Programm: Der Besuch eines finnischen Eishotels. Nach einem Rundgang durch die eisigen Welten, wird eine warme Suppe zur Stärkung gereicht.



Leistungen: Direktflug ab/bis Düsseldorf, 7 Übernachtungen mit Halbpension und Silvester-Gala-Dinner, Flughafentransfers, Eishotel-Besuch mit Führung, viele Aktivitäten optional buchbar



Termin: 27.12.2018 – 03.01.2019



Preis pro Person: ab 1.614,00 EUR

