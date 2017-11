Dem Polarlicht auf der Spur

Die begehrten Urlaubsorte Levi und Luosto in Finnisch Lappland in einer Reise: Mit dem Flugzeug in Kittilä gelandet, geht es zunächst bis nach Levi, dem lebhaften Wintersportort unweit des Flughafens entfernt. Hier verbringen unsere Gäste die ersten beiden Nächte. Zur Auswahl stehen verschiedene komfortable Hotels und als Highlight eine Übernachtung im Glasiglu oder ein Übernachtungsausflug inkl. Hüttenübernachtung mit der Möglichkeit Nordlichter beobachten zu können. Nach zwei Tagen im Skiort geht es weiter in Richtung Nationalpark. Der kleine Ort Luosto liegt in der Natur und bietet damit den geeigneten Ort, um die verschneite Landschaft zu erkunden und auf die Suche nach Polarlichtern zu gehen. Zur Wahl stehen zwei verschiedene Hotels: Das etwas größere Lapland Hotel Luostotunturi, das ein Schwimmbad beherbergt und das etwas kleinere Santa’s Hotel Aurora, in dem man neben einem regulären Hotelzimmer auch ein Glasiglu reservieren kann.

Abgerundet mit zahlreichen spannenden Winteraktivitäten in der umliegenden Natur lässt sich der Urlaub hier entspannt ausklingen.



Leistungen: Linien- oder Direktflug, Mietwagen inkl. aller km, 4 Übernachtungen inkl. Frühstück, wahlweise eine Nacht im Golden Crown Glasiglu, Aktivitäten optional buchbar



Termine: 01.12.2107 – 31.03.2018



Preis pro Person: 1.112,00 EUR

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

nordic holidays gmbh

nordic holidays gmbh, gegründet 1998, ist der erste Skandinavien Veranstalter im deutschsprachigen Raum, der ausschließlich über das Internet seine Reisen präsentiert. Darüber hinaus ist der Webauftritt auch einzigartig in der Möglichkeit, eine voreingestellte Nordland-Reise auf die Kundenwünsche hin online und in Echtzeit zu konfektionieren.

Der Schwerpunkt liegt im Winter auf den anspruchsvollen Reisen in den Hohen Norden, inkl. Eishotels, Eisbrecher, Fahrtraining, Hunde- und Motorschlittentouren und im Sommer auf PKW Rundreisen in den skandinavischen Ländern, Island und dem Baltikum.

nordic holidays ist seit 2010 Hauptagent für die Göta Kanal Reederei in Deutschland, die zwischen Göteborg und Stockholm die ältesten unter Dampf fahrenden Kreuzfahrtschiffe der Welt betreibt.

Neben ausgesuchten Pauschalreisen erstellen wir auch gern die maßgeschneiderte Reise für unsere Kunden, unabhängig ob Privatgäste, Firmen oder Sonderreisen für Gruppen.

nordic holidays bietet TÜV geprüfte Service Qualität an und ist Mitglied in den Berufsverbänden DRV und VNT.



nordic holidays gmbh

Marie-Curie-Str. 5

D 25337 Elmshorn

Tel. 04121 – 79110

infoservice@nordic-holidays.de

www.nordic-holidays.de



Verantwortlich für den Inhalt der Pressemitteilung:

Vera Kuhlisch, Marketingassistentin

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers