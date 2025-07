Norderney Zimmerservice entwickelt neues, innovatives Eigentümerportal

Als erstes Unternehmen in Deutschland bietet die Ferienhausvermittlung Norderney Zimmerservice ein vollumfängliches, selbst entwickeltes Eigentümerportal an. Ziel der Agentur ist es, Eigentümern damit die volle Kontrolle und einen klaren Überblick über die Performance ihrer Immobilie zu bieten. Über das Portal erhalten Eigentümer von Ferienhäusern und Ferienwohnungen jederzeit Zugriff auf Buchungsdaten, Abrechnungen und viele weitere relevante Informationen rund um ihre Immobilie. Die digitale Plattform bündelt sämtliche Informationen übersichtlich, sicher und benutzerfreundlich und soll die Zusammenarbeit zwischen dem Norderney Zimmerservice und den Eigentümern vereinfachen und noch transparenter gestalten.Seit über 25 Jahren ist der Norderney Zimmerservice ein fester Bestandteil der Tourismuswirtschaft auf der Nordseeinsel. Mit rund 300 vermittelten Ferienunterkünften ist die Agentur Marktführer auf Norderney und für umfassende Betreuung, hohe Servicequalität und tiefe Ortskenntnis bekannt. Alle Dienstleistungen, von der Gästebetreuung über Reinigung bis hin zur hauseigenen Wäscherei, werden durch eigene Teams erbracht. Diese bestehen überwiegend aus langjährig beschäftigten Mitarbeitern. Subunternehmer kommen nicht zum Einsatz, was höchste Qualitätsstandards und maximale Flexibilität gewährleistet.Norderney Zimmerservice bietet nicht nur maßgeschneiderte Beratung und Betreuung, sondern unterstützt auch aktiv bei der Optimierung der Auslastung. Eigentümer, die ihre Immobilie von den Experten vermitteln lassen, profitieren von einem Rundum-sorglos-Paket: Professionelle Vermarktung, Grundrisserstellung, Buchungsabwicklung, Zahlungsmanagement, Housekeeping, Hausmeisterdienste, Wäschelogistik sowie Bewertungs- und Feedbackmanagement werden vollständig übernommen.Weitere Informationen zum Eigentümerportal und dem gesamten Leistungsspektrum finden Interessierte unter: https://www.norderney-zs.de/das-unternehmen/infos-fuer-eigentuemer