Nord-Ostsee Automobile wächst auf 25 Betriebe und 1.200 Mitarbeiter

Die Pandemiephase wurde von Nord-Ostsee Automobile dazu genutzt, den Wachstumskurs kontinuierlich fortzusetzen. Das Unternehmen betreibt jetzt 25 Center. Im Großraum Hamburg ist Nord-Ostsee Automobile mit 12 Betrieben vertreten, davon befinden sich acht im Stadtgebiet der Hansestadt.



Dazu zählen unter anderem ein Retail Excellence Center in Hamburg-Bergedorf für die Marke Mercedes-Benz sowie ein Brandstore für Aston Martin in Hamburg-Alstertal. Hohen Stellenwert hat auch das Transportergeschäft, für das separate VanPro Center sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Hamburg betrieben werden. Auch in der Metropolregion Berlin/Brandenburg sind seit Mitte dieses Jahres vier Mercedes-Benz Center von Nord-Ostsee Automobile ansässig, die somit eine erhebliche Anzahl neuer Kunden erreichen.



Nord-Ostsee Automobile ist mit zwei AMG Performance Centern im Norden vertreten und ist einer der absatzstärksten AMG Partner im Independent Retail in Deutschland.



Für die Zukunft soll auch das Truck-Geschäft ausgebaut werden, für das gerade in Hamburg-Bergedorf und in Heide modernisiert wird. Neuer Head of Trucks wird Ralph Daske, der das Unternehmen ab 1. Dezember 2021 verstärkt.



Im Oktober 2021 gewinnt das Unternehmen drei weitere Hyundai Center in Schleswig-Holstein hinzu. Nord-Ostsee Automobile ist seit fünf Jahren Hyundai Partner und heute einer der größten Hyundai Händler Deutschlands mit Hyundai Vertrieb und Service in Hamburg, Schleswig-Holstein und demnächst auch in Brandenburg.



Mitarbeiterentwicklung gehört zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren bei Nord-Ostsee Automobile. FOCUS Money hat das Unternehmen als besten Ausbildungsbetrieb in Deutschland ausgezeichnet und drei Mal in Folge als einen der attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland, jeweils in der Branche Automobilhandel. Vor zwei Jahren erreichte das Unternehmen außerdem Platz 1 im Kundenloyalitätsindex (CLI) der Daimler AG.



Insgesamt sind mehr als 1.200 Menschen für Nord-Ostsee Automobile tätig. Im laufenden Jahr werden 14.000 Fahrzeuge verkauft und 120.000 Werkstattdurchgänge durchgeführt.

