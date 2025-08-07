Kontakt
RELEASE : S7NNER x Tekknotron – Stop Killing My Vibes (Tekknotron Remix)

(lifePR) (Leipzig, )
S7NNER, bekannt für seine rohe, intensive Energie (u.a. „Stop killing my Vibe“ erschien erst letzte Woche)  , trifft auf Tekknotron – Leipzigs Techno-Wegweiser mit starken Releases wie „Eisenbeißer – EP“ aus Mai 2025  . Gemeinsam packen sie den Track „Killing My Vibes“ neu an – härter, tiefer, mit elektronischem Rausch.

Der Tekknotron Remix lässt deine Beats pulsieren. Die rohen Vocal-Attacken von S7NNER verharren im Ohr. Und Tekknotrons düstere Techno-Gefilde ziehen dich rein. Ein Remix, der keine Gefangenen macht – und perfekt funktioniert, egal ob auf der dunklen Tanzfläche oder im Kopfhörer-Monitoring.

Warum du reinhören solltest: 
  • Zwei Künstler mit eigener, klarer Stimme verschmelzen auf krasse Weise.
  • S7NNER bringt das dunkle, expressive Element.
  • Tekknotron liefert den treibenden, technoiden Unterbau.
  • Ergebnis: Mix aus Punch und Atmosphäre, Beats, die du spürst.
Verfügbar ab: 22.08.2025 – halte Augen und Streams bereit: Soundcloud, Spotify, YouTube etc.
