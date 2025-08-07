RELEASE : S7NNER x Tekknotron – Stop Killing My Vibes (Tekknotron Remix)

Der Tekknotron Remix lässt deine Beats pulsieren. Die rohen Vocal-Attacken von S7NNER verharren im Ohr. Und Tekknotrons düstere Techno-Gefilde ziehen dich rein. Ein Remix, der keine Gefangenen macht – und perfekt funktioniert, egal ob auf der dunklen Tanzfläche oder im Kopfhörer-Monitoring.
Warum du reinhören solltest:
- Zwei Künstler mit eigener, klarer Stimme verschmelzen auf krasse Weise.
- S7NNER bringt das dunkle, expressive Element.
- Tekknotron liefert den treibenden, technoiden Unterbau.
- Ergebnis: Mix aus Punch und Atmosphäre, Beats, die du spürst.