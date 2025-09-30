„Die Szene rätselt: Was passiert mit Tekknotron?“

In der Szene brodelt es: Rund um den Leipziger Künstler Tekknotron deutet sich ein Umbruch an. In den vergangenen Wochen gab es intensive Gespräche mit Pressevertretern sowie dem Thüringer TV-Sender MDR. Dabei wurde klar – im Oktober wird sich bei Tekknotron einiges ändern.



Der Künstler selbst ließ durchblicken, dass nicht nur neue Projekte anstehen, sondern dass es „heftige Veränderungen“ geben wird – sowohl beim Namen als auch beim Genre, das ihn bislang geprägt hat.



Welche Richtung er einschlagen wird, bleibt noch offen. Doch gerade dieser Bruch macht die Entwicklung spannend: Tekknotron, bekannt für seinen kompromisslosen Hardtekk-Sound, scheint kurz davor zu stehen, ein völlig neues Kapitel aufzuschlagen.



Fans und Beobachter dürfen sich also auf einen Oktober voller Überraschungen gefasst machen – und auf einen Künstler, der bereit ist, sich komplett neu zu definieren.

