NO PLANET B geht bei dm-drogerie markt an den Start!

NO PLANET B Duschgel mit Bio-Minze & Babyapfel, 250ml, UVP 2,95 EUR

NO PLANET B Duschgel mit Bio-Mädesüss & Mandarinenschale, 250ml, UVP 2,95 EUR

NO PLANET B Duschgel mit Bio-Heublumen & Bio-Lavendel, 250ml, UVP 2,95 EUR

NO PLANET Bodymilk Bio-Löwenzahn, Bio-Haferextrakt & Bio-Sonnenblumenöl, 250ml, UVP 3,95 EUR

NO PLANET B Bodylotion Bio-Klatschmohn, Bio-Haferextrakt & Bio-Sonnenblumenöl, 250ml, UVP 3,95 EUR

NO PLANET B Allzweckcreme Bio-Gänseblume, Bio-Haferextrakt & Bio-Sonnenblumenöl, 100ml, UVP 2,95 EUR

Zertifizierte Naturkosmetik mit Bio-Inhaltsstoffen

Wildblumen, Unkräuter und Aussortiertes aus der Lebensmittelindustrie sind Teil der Produktformeln

Frei von Silikonen, Mineralölen, synthetischen Farbstoffen und chemischen Konservierungsstoffen

pH-Hautneutral und dermatologisch getestet

Plastikneutral

Flasche aus 97% Altplastik; Tube aus mind. 50% Altplastik

Vegan (zertifiziert von der Vegan Society)

Alle Flaschen mit Bio-Etikett aus 80% erneuerbaren, pflanzenbasierten Rohstoffen und vegane Farben

Flasche und Etikett zu 100% recyclebar

Hergestellt in Deutschland

5 EUR Cent von jedem Kauf gehen an Plastic Bank™

Exklusiv erhältlich in allen Filialen von dm-drogerie markt in Deutschland und unter www.dm.de

Die Marke NO PLANET B fließt im März in die Regale von allen dm-Märkten in Deutschland ein. Das Ziel von NO PLANET B ist es, zu einem Perspektivenwechsel beizutragen, wie wir als Gesellschaft vorhandene Ressourcen wahrnehmen. NO PLANET B will Dinge feiern, die oft als nutzlos gelten: So werden in den Naturkosmetikprodukten Unkräuter, Wildblumen und sogar Aussortiertes aus der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Und auch Altplastik bekommt in den NO PLANET B Flaschen, die zu 97% aus Recycling-Material bestehen, eine neue Chance.NO PLANET B will außerdem Nachhaltigkeit so erschwinglich wie möglich machen. Die Duschgele und die Allzweckcreme kosten 2,95 EUR, die Bodymilk und Bodylotion 3,95 EUR. Damit ist NO PLANET B die erschwinglichste Naturkosmetikmarke im Massenmarkt (nach Eigenmarken). 5 EUR Cent von jedem verkauften NO PLANET B Produkt gehen an die Umwelt-Organisation Plastic Bank™, um Meeresplastik in Chancen für Menschen in Armut zu verwandeln. Plastic Bank™ will Plastik zu wertvoll für die Tonne machen, indem sie Altplastik zu einer globalen Währung macht und damit Plastikmüll in Entwicklungsländern den Kampf ansagt.Hinter NO PLANET B steht das britisch, deutsche Ehepaar Jessie und Sebastian Wölke. Beide haben vorher für Firmen wie Weleda, Unilever, Tesco und dm-drogeriemarkt gearbeitet. Mit dem eigenen Markenprojekt möchten sie diese Erfahrung nutzen, um einen Nachhaltigkeitsimpuls in den Drogeriewarengruppen zu setzen.