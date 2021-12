Wegweisende Produkte

Wegweisende Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit voranzutreiben, das hat sich die renommierte Design-Institution Rat für Formgebung vorgenommen, die seit 10 Jahren den German Design Award auslobt. Ganz in diesem Sinn erhielten zwei Produkte das Prädikat Winner in der Kategorie „Excellent Product Design“: Der von Sven von Bötticher, ID AID, entwickelte Häfele JobTisch und das von Dietrich F. Brennenstuhl entworfene Lighting Pad Lounge.Häfele, der international agierende Spezialist für Beschlagtechnik und Licht, hat zusammen mit seinem Tochterunternehmen Nimbus und dem Designbüro ID AID den kompakten und ergonomischen JobTisch für das Home-Office entwickelt, der bereits den diesjährigen interzum award „High product quality“ erhalten hat. Auch das Lighting Pad wurde mit diesem Prädikat ausgezeichnet.Ein Homeoffice-Arbeitsplatz wird sich neben einem festen Büroarbeitsplatz zunehmend etablieren und an professioneller Ausstattung gewinnen. Ein Produkt wie der von Häfele mit Nimbus entwickelte JobTisch ist geradezu maßgeschneidert für diese Anforderung. Der kompakte, höhenverstellbare Arbeitstisch ist so vorkonfektioniert, dass die Arbeitsplatzleuchte Roxxane – auch diese ist ein mehrfach ausgezeichneter, von Rupert Kopp gestalteter Designklassiker – integriert werden kann. Außerdem hoben die Juroren das gesundheitsfördernde Moment hervor: „Der Häfele JobTisch integriert gestalterisch wie funktional einen Büroarbeitsplatz in jedes Wohnumfeld und fördert zudem die Gesundheit. Denn Arbeiten im Stehen entlastet auch im Homeoffice den Rücken.“Auch beim Lighting Pad Lounge waren es mehrere Aspekte, die für die Auszeichnung entscheidend waren. Die „umfassende Akustiklösung“ sowie die intelligente Steuerung über einen Sensor, via Bluetooth oder mittels Fernbedienung. „Natürlichkeit und Digitaltechnik sind gelungen miteinander verquickt“, lobt die Jury. Der smarte Hybrid aus Leuchte und Akustikpaneel zeichnet sich durch einen bis ins Detail durchgestalteten Rücken beziehungsweise eine charaktervolle Oberseite aus, die aus mehreren Schichten Echtholzfurnier aus nachhaltiger Forstwirtschaft aufgebaut wird. In seiner wohnlichen, feinen Anmutung ist das Lighting Pad Lounge prädestiniert für Foyers, Gastronomie und Hotellerie, den gehobenen Einzelhandel sowie repräsentative Arbeits- und Wohnbereiche.Im Rahmen eines Publikumsvotings können für die ausgezeichneten Produkte Stimmen abgegeben werden: