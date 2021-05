Nimbus Lösungen im Nürnberger Büro- und Co-Working-Projekt Fichte45

Für den Initiator und Architekten des Büro- und Wohngebäudes in Nürnberg, Sven Lechner, war es ganz klar ein Herzensprojekt. Was nicht zuletzt auch der Projektname transportiert: Fichte45 – heart.work.home. Um den Nutzern ein Höchstmaß an Wohlbefinden in den umgenutzten ehemaligen Industrieräumen zu bieten, setzte Lechner unter anderem auf die Licht- und Akustiklösungen der Nimbus Group.Zum Einsatz kommen die abgependelten Lighting Pads und Rossoacoustic Pads in verschiedenen Größen und Farben und die kabellosen und überaus flexiblen Arbeitsplatz-LED-Leuchten Roxxane Leggera der Stuttgarter Licht-Manufaktur.Weitere Informationen sowie hochauflösende Fotos erhalten Sie mit einem Klick auf diesen Link