Holzhaus mit Lichtatmosphäre

Flexibilität, Transparenz und natürliche Materialien prägen das „Haus am Eichenberg“, das Berktold Weber Architekten aus Dornbirn, Österreich 2019 realisierten und die Planung sowie die Auswahl der Leuchten vom Licht und Elektroplanungsbüro Hecht aus Rankweil vorgenommen wurde. Mit Blick auf den idyllischen Bodensee und die umgebenen Bergwipfel ist das flache, moderne Wohnhaus raffiniert in den Hang gebaut. Während sich die Rückseite an den Berg schmiegt, öffnet sich das Gebäude talwärts mit großen Fensterfronten zum Dorf.ENERGIEEFFIZIENTE HAUSTECHNIK WAR DEM BAUHERREN WICHTIGUm die Wohnräume an unterschiedliche Lebensphasen des Bauherren anpassen zu können, ist der Bau mit großem Augenmerk auf Flexibilität gestaltet. „Das Haus ist auf beiden Ebenen erschlossen, in Hinblick auf eine spätere Nachverdichtung ist eine Teilung in zwei Einheiten möglich,“ erklärt die Architektin Helena Weber.Markant ist die vertikale Fassadenstruktur aus filigranen Holzlamellen aus Weißtanne, die eine feine Abstufung der Transparenz ermöglicht. Wichtig für den Bauherren war es, sein Zuhause in ökologischer Bauweise von regionalen Handwerkern errichten zu lassen und es mit modernster und energieeffizienter Haustechnik wie einer Erdwärmepumpe, Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung und -kühlung auszustatten. Verwendet wurden zudem vor Ort gewonnene Baumaterialien wie Weißtanne und der Schwarzachtobler Naturstein.DIE LED-BELEUCHTUNG IST TEIL DES NACHHALTIGKEITSKONZEPTSAuch hinsichtlich des Lichtkonzepts hatten die Planer höchste Ansprüche an Nachhaltigkeit und Design. Architekten, Fachplaner und Bauherr entschieden sich bei der atmosphärischen Beleuchtung des Hauses für insgesamt 74 energieeffiziente LED-Leuchten von Nimbus. Sie überzeugten aufgrund ihres „dezenten Erscheinungsbildes, ihrer guten technischen Qualitäten, dem durchgängigen Design und der flexiblen Einsatzmöglichkeiten“. Dank des intelligenten BUS-Systems lassen sich elektronische Hausgeräte und die Beleuchtung innen und außen spielend leicht steuern. Das Planungsteam entschied sich für die Modul R 36, die im Nassbereich mit der spritzwassergeschützten Variante Modul R 36 Aqua zum Einsatz kommt. Zudem fiel die Wahl auf die dreh- und schwenkbare Deckenleuchte Modul R 36 TT und die elegante Tischleuchte Roxxane Office.DIE BELEUCHTUNG ERZEUGT EINE RUHIGE, ENTSPANNTE ATMOSPHÄREIn den minimalistischen Wohnräumen, die mit ausgesuchten, natürlichen Materialien wie Glas, Holz und Sichtbeton, einer dezenten Farbgebung, einem Kamin aus Schwarzstahl, sowie einzelnen, gezielt platzierten Designmöbeln gestaltet sind, erzeugt die Beleuchtung eine ruhige, entspannte Atmosphäre. Im loftartigen Obergeschoss geht der Innenraum fließend in die davor gelagerte Terrasse über, von der sich der weite Blick über den Bodensee genießen lässt.Häfele ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Nagold, Deutschland. Das Familienunternehmen wurde 1923 gegründet und bedient heute in über 150 Ländern weltweit die Möbelindustrie, Architekten, Planer, das Handwerk und den Handel mit Möbel- und Baubeschlägen, elektronischen Schließsystemen und LED-Licht. Häfele entwickelt und produziert in Deutschland und Ungarn. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die Häfele Gruppe bei einem Exportanteil von 80% mit 8100 Mitarbeitern, 38 Tochterunternehmen und zahlreichen weiteren Vertretungen weltweit einen Umsatz von 1,5 Mrd. Euro.