Das perfekte Duo

Ein Spiel aus warm und kühl: das neue wohnliches Farbenpaar Roxxane Leggera CL von Nimbus bringt mit Rubinrot und Graphitgrau viel Leben, Licht und Farbe in Innenräume.Seit kurzem gibt es zwei „Neue“, das schlanke Duo Roxxane Leggera CL in Rubinrot und Graphitgrau. Zusammen bilden sie ein wohnliches Farbenpaar: nicht alltäglich, spannungsreich und doch harmonisch. An ihrem dezenten Griff werden sie kurzerhand angehoben und dort platziert, wo sie benötigt werden. Nah beieinander, in Distanz oder auch mal jede für sich. Für den Moment so, wie es am besten passt. Und bei schönem Wetter gern auch im Freien.Im Interieur Design wird häufig mit Gegensätzen gearbeitet, um Räumen Lebendigkeit und Balance zu verleihen: kontrastreiches Schwarz und Weiß, harte und weiche Materialien wie Holz und Beton oder gedeckte und bunte Farben spielen zusammen. Dabei wirkt kaum eine Farbe so sinnlich, warm und energiegeladen wie Rot. Rubinrot hat eine starke und zugleich warme Ausstrahlung. „Als Ausgleich haben wir ihr ein kraftvolles und zugleich unaufdringliches Graphitgrau an die Seite gestellt, das dem Duo einen seriösen und cleanen Look verleiht.Zusammen geben sie der Einrichtung eine besondere Note – gut dosiertes Rot überrascht das Auge und wärmt, kühles Grau wirkt edel und ist aktuell die Trendfarbe schlechthin für Möbel und Küchen. Die optimale Mischung aus mutiger Statementfarbe und wohnlicher Eleganz für jedes Ambiente“, lautet das Statement des Inhouse Designteams. Das mehrköpfige Designteam entwickelt am Standort Stuttgart innovative Lichtlösungen im Verbund mit Häfele und hat seinen Schwerpunkt in der ganzheitlichen Raum- und Lichtgestaltung.Roxxane Leggera CL ist übrigens auch äußerst leicht und charmant im Handling. Sollte ihr nach vielen Stunden einmal das Licht ausgehen, kann sie einfach über Plug and Play an ihre Ladestation angedockt werden und ist innerhalb kurzer Zeit wieder mit geballter Lichtpower am Start.Häfele ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Nagold, Deutschland. Das Familienunternehmen wurde 1923 gegründet und bedient heute in über 150 Ländern weltweit die Möbelindustrie, Architekten, Planer, das Handwerk und den Handel mit Möbel- und Baubeschlägen, elektronischen Schließsystemen und LED-Licht. Häfele entwickelt und produziert in Deutschland und Ungarn. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die Häfele Gruppe bei einem Exportanteil von 79% mit 8000 Mitarbeitern, 38 Tochterunternehmen und zahlreichen weiteren Vertretungen weltweit einen Umsatz von 1,39 Mrd. Euro.