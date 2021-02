Das "kleine Schwarze" für Innenräume

Die neue Variante Black ink des Lighting Pads wurde in diesem Projekt von Behan & Thurm, Wien, perfekt visualisiert. In seiner Doppelfunktion – Beleuchtung und akustische Wirksamkeit – trägt das Lighting Pad zu einer angenehmen Raumatmosphäre bei. Foto: Nimbus Group, Zoe OpratkoWährend es sich beim Lighting Pad um einen effizienten Schallabsorber mit integrierter LED-Beleuchtung handelt, besteht das Rossoacoustic Pad System aus Decken und Wandabsorbern in runder oder quadratischer Form. Diese bereits in zahlreichen Gebäuden eingesetzten, innovativen Produkte sind charaktervoll, gleichzeitig aber auch höchst anpassungsfähig. Sie lassen sich sowohl in Bestandsbauten beziehungsweise historische Architektur als auch in zeitgemäße Interieurs stimmig integrieren. Besonders reizvoll ist Black ink in Zusammenspiel mit Licht. Kaum sichtbar, sind in das schwarze Vlies des Lighting Pads beziehungsweise der wohnlichen Variante – des Lighting Pads Lounge – hochwertige, speziell entwickelte Linsen integriert, die das Licht blendfrei bündeln und auf der beleuchteten Oberfläche eine brillante Lichtwirkung entfalten.In jedem Detail steckt viel Sorgfalt. Im Design ebenso wie in den smarten technischen Lösungen, die Nimbus als Teil der Häfele Unternehmensgruppe im gemeinsamen Licht-Kompetenz-Zentrum am Standort Stuttgart entwickelt.Weitere Informationen zum Lighting Pad Lounge stehen auf der neuen Microsite Besuchen Sie die Nimbus Group auf Facebook und Instagram