Dr. Katja Lembke, Direktorin des Landesmuseums Hannover

S.E. Francisco José Quiroga Fernández, Botschafter der Vereinigten Mexikanischen Staaten in Deutschland

Thomas Herrmann, Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover

Ralf Meister, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers

Wolfgang Semmet, Regionaldechant der Katholischen Kirche in der Region Hannover und Propst an der Basilika St. Clemens

Christian Pfeiffer, Senior Vice President Deutsche Messe AG

Mexikanischem Essen von Mariano Ramirez

Getränken von Fatima Diaz

Live Musik von Manuel Gutierrez + Michael Orlovich

traditionellem Tanz von SOL-MÉXICO + Laura y Eduardo

Der Día de Muertos ist ein in Mexiko und in der gesamten Großregion begangener Tag zur Feier der Verstorbenen. Seit geraumer Zeit erfährt der Mexikanische Gedenktag auch ein großes internationales Interesse. 2008 wurde er als »Indigenes Fest zu Ehren der Toten« von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe gelistet und ist auch in der Popkultur fest verankert. Ein zentraler Bestandteil des Festes ist die Ofrenda. Dieser Gedenkaltar wird mit persönlichen Dingen geschmückt, um die Verstorbenen anzurufen und zur Feier einzuladen.Seit den späten 1990er Jahren feiert die mexikanische Diaspora den Día de Muertos auch hierzulande häufig in kulturellen Einrichtungen, so auch im Landesmuseum Hannover. Eine Auswahl an Dekorationselementen, die in die ethnologische Sammlung des Hauses integriert wurden, werden nun in der neuen WechselWelten-Ausstellung gezeigt. Die Präsentation Vergiß mein nicht ist kuratiert von Melina Schulze Ramos, Jorge Esteban Jimenez Zamora, Alí Michel Angulo Martínez und Manuel Chávez Ortega. Die vier Studierenden verbinden auf unterschiedliche Weise ihre Zugehörigkeit zur mexikanischen Kultur mit dem Leben und Alltag in Hannover. Aus Gesprächen darüber, was der Día de Muertos für jede*n Einzelnen*n bedeutet, haben sie in Zusammenarbeit mit Mareike Späth, Kuratorin für Ethnologie, eine Ausstellung entwickelt, die den Besucher*innen einen Einblick in die Erinnerungs- und Gedenkpraktiken rund um den Día de Muertos anbietet.Im Vordergrund steht die Vielfalt der Ausgestaltungsmöglichkeiten der Feierlichkeiten sowie die unterschiedlichen Perspektiven auf den Tag der Toten, die als unterschiedliche Stimmen aus der (deutsch-) mexikanischen Community zur Sprache kommen. Fotos und Zitate bringen den Besucher*innen persönliche Geschichten des Erinnerns nahe. Dabei wird der Besuchende durch verschiedene Gestaltungselemente dazu eingeladen, sich mit der eigenen Erinnerung zu beschäftigen und zum Nachdenken über die Endlichkeit angeregt. In der Ausstellung sind zudem Aufnahmen des in Hannover lebenden Fotojournalisten Axel Javier Sulzbacher zusehen, der seit 2018 unterschiedliche Fotoprojekte in Mexiko realisiert hat. Die Ausstellung ist zweisprachig in Deutsch und Spanisch angelegt.Begleitend zur Ausstellung feiert die mexikanische Community aus Hannover in Zusammenarbeit mit dem Honorarkonsulat für Mexiko und dem Deutsch-Mexikanischen Freundeskreis e.V. (SOMAC) den Día des Muertos im WeltenMuseum. Am 2.11.2024 findet von 11 bis 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Tanz, kulinarischer Verköstigung und Workshops für Groß und Klein statt. Eröffnet wird der Mexikanische Tag der Toten mit einer Gesprächsrunde. Moderiert von Dr. Susanne Leifheit, Honorarkonsulin für Mexiko in Niedersachsen sprechenNach der Eröffnung wird die im Rahmen des Festes aufgebaute Ofrenda auf der Empore (1.OG) durch die Vertreter der Kirchen gesegnet.Der Besuch der Sonderausstellung ist mit dem Museumseintritt abgedeckt.5 € | ermäßigt 4 € | Familien 10 €Freitags 14-18 Uhr kostenlosBegleitprogramm (Auszug)Día de MuertosSa, 2.11.2024 | 11:00 – 17:00Eine bunte Veranstaltung zum Día de Muertos im WeltenMuseum:Neben Tanz, Musik und MitmachAktionen wird an diesem Tag auch eine Ofrenda aufgebaut, ein traditioneller und farbenfroher Altar zu Ehren der Toten. Dieser Tag ist kein Tag der Trauer, sondern ein Festtag und ein besonderes Erlebnis mitfür Kinder und die ganze FamilieIn Kooperation mit der mexikanischen Community + Mexikanischen Honorarkonsulat Hannover + dem Deutsch-Mexikanischen Freundeskreis e.V. + Ethnologische Gesellschaft Hannover e.V.Museumseintrittje Fr, 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12.202415:30-17:00Am Día de Muertos feiern die Lebenden in Mexiko, in Hannover, aber auch weltweit die Toten. Was sind wir? Was bleibt? Wie feiern wir das Leben? Diese Führung zeigt lustige, nachdenkliche und gefühlvolle Momente des Todes im Leben.in deutscher und spanischer Sprache, je nach Bedarf der Gruppe mit Melina Schulze Ramos + Jorge Esteban Jimenez Zamora + Alí Michel Angulo Martínez + Manuel Chávez OrtegaTreffen im MuseumsfoyerKostenlosFr, 1.11.2024 | 14:30Was Du nicht zu sagen wagst. Zum Día de Muertos gibt es in Mexiko die Gepflogenheit, satirische und humorvolle Nachrufe in Versen für die noch Lebenden zu verfassen. Manuel Chávez Ortega führt in die Kunst der Calaveritas ein und alle können sich ausprobieren. Wer möchte, kann die entstandenen Calaveritas am Samstag, 16:00 beim Familienfest im Museum vortragen.für Erwachsene und FamilienTreffen im MuseumsfoyerKostenlosDi, 5.11.2024 | 16:30Der November steht im Zeichen des Erinnerns an Verstorbene und des Nachdenkens über das Jenseits. Begleitend zur aktuellen Ausstellung in den WechselWelten bietet dieser Rundgang einen Einblick in das Thema in Bezug auf die Sammlungen des Hauses.mit Dr. Antje-Fee Köllermann, Kuratorin Alte Meister, Mareike Späth, Kuratorin Ethnologie, Dr. Daniel Neumann, Kurator Archäologie, Christiane Schilling, Kuratorin Naturkunde, Dr. Hülya Vidin, Kuratorin Numismatik.Treffen im MuseumsfoyerMuseumseintritt + 2,50 €Fr, 8.11.2024 | 14:30Totengedenken im Museum? Seit den 1990er Jahren wird nicht nur in Hannover das mexikanische Totenfest auch im Museum gefeiert. Wie kommt das eigentlich? Was passiert da? Und welche sind die Toten des Museums, denen wir zu diesem Anlass gedenken wollen?mit Mareike Späth, Kuratorin EthnologieTreffen im MuseumsfoyerKostenlosDi, 12.11.2024 | 18:30Totengedenken im Museum? Seit den 1990er Jahren wird nicht nur in Hannover das mexikanische Totenfest auch im Museum gefeiert. Wie kommt das eigentlich? Was passiert da? Und welche sind die Toten des Museums, denen wir zu diesem Anlass gedenken wollen?von Prof. Dr. Wolfgang Gabbert, Leibniz Universität Hannover im Rahmen des Programms der Ethnologischen Gesellschaft Hannover e.V.Kostenlos