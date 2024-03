Der Aktionstag richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum, für die ein normaler Museumsbesuch aufgrund der vielen Reize große Hürden mit sich bringen kann. Im Rahmen des »Stillen Museums«soll daher ein reizreduzierter Museumsbesuch ermöglicht werden.»Wir werden überall dort, wo es möglich ist, Lichter dimmen, akustische Reize reduzieren und bitten alle Besucher*innen in bestimmten Bereichen an diesem Tag nur zu flüstern. Es wird zusätzliche Orientierungshilfen und reizarme Rückzugsräume geben. Wir verstehen den Aktionstag bewusst als inklusives Angebot. Alle Besucher*innen sind herzlich willkommen, um an den Führungen und Workshops teilzunehmen und sich gleichzeitig über das Thema Autismus zu informieren«, so Dennis von Wildenradt, Pressesprecher des Landesmuseums Hannover.Das Autismus-Zentrum Hannover GmbH ist Kooperationspartner des Aktionstages »Stilles Museum« und bietet an dem Tag für alle Museumsbesucher*innen Vorträge zum Thema Autismus an.Das Autismus-Zentrum Hannover ist eine gemeinnützige Einrichtung, die seit fast 50 Jahren unterschiedliche Lern-, Förder- und Wohnangebote für Kinder und Jugendliche mit Autismus anbietet.Programm:10:00 Führung »Gründer Roms: Mutige Helden, mächtige Götter«11:0014:00 Für Familien mit Kindern ab 8 Jahren15:00 Mit AnmeldungSonderausstellungseintritt11:00 -12:00 Workshop »Mini-Ausgrabung«Für Familien mit Kindern ab 8 JahrenMit AnmeldungSonderausstellungseintritt12:00 -13:00 Vortrag: »Besonderheiten der autistischen Wahrnehmung« (Autismus-Zentrum Hannover)b16:00 -17:00Für ErwachseneOhne AnmeldungMuseumseintritt13:00 -14:00 Workshop »Götter, Löwen und Höllenhunde«(12 Aufgaben des Herakles, Heldenfigur töpfern)Für Familien mit Kindern ab 8 JahrenMit AnmeldungSonderausstellungseintritt15:00 -16:00 Workshop »Etruskische Schmuckwerkstatt«Für Familien mit Kindern ab 8 JahrenMit AnmeldungSonderausstellungseintrittFür Führungen und Workshops bitte vorab anmelden unter info@landesmuseum-hannover.de oder 0511-9807686.