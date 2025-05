Neuer stellvertretender Direktor. Lothar Meyer-Mertel verstärkt das Landesmuseum Hannover

Das Landesmuseum Hannover erhält Verstärkung: Lothar Meyer-Mertel, bisher Geschäftsführer des PS.SPEICHER in Einbeck, wird Ende Mai 2025 stellvertretender Direktor des WeltenMuseums.



Zu den Aufgaben Meyer-Mertels gehören neben der Vertretung der Direktorin die Repräsentation des Hauses in Gremien und Projekten sowie die Leitung des Fundraisings, die zunehmende Verankerung des Landesmuseums als touristische Destination und nicht zuletzt die Vertretung des Landesmuseums im Projekt »Marienburg 2030«.



»Wir freuen uns sehr, mit Herrn Meyer-Mertel einen erfahrenen Kulturmanager mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Kommunikation, Tourismus und Eventmanagement gewonnen zu haben«, sagt Direktorin Prof. Dr. Katja Lembke. »Er kann zudem mit dem erfolgreichen Aufbau des PS.SPEICHER in Einbeck zu einem international beachteten Museum eine sehr gute museale Referenz vorweisen.«



»Es ist für mich eine große Ehre, meine Erfahrungen und Kenntnisse in ein so renommiertes Haus wie das Landesmuseum Hannover einbringen zu können«, betont Lothar Meyer-Mertel. »Für mich ist diese Aufgabe zugleich Herausforderung und Höhepunkt meiner beruflichen Entwicklung.«



Lothar Meyer-Mertel wuchs in der Hansestadt Lübeck auf und studierte Geistes- und Kommunikationswissenschaften in Göttingen. Nach einer Zeit als freier Publizist und Kulturjournalist war er in wechselnden leitenden Funktionen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, Event- und Destinationsmanagement in Lübeck, Weimar und Halle (Saale) tätig. Vor seiner Tätigkeit für den PS.SPEICHER in Einbeck leitete er das Stadtmarketing und den Tourismus in Hildesheim und verantwortete dort das 1200-jährige Stadtjubiläum und den Tag der Niedersachsen. Er lebt in Hildesheim und ist verheiratet mit Prof. Dr. Sabine Mertel.

(lifePR) (