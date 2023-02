»Nach Italien. Eine Reise in den Süden« wird verlängert bis 27. August 2023, Landesmuseum Hannover

Die Reise geht weiter: Das Landesmuseum Hannover verlängert die aktuelle Sonderausstellung »Nach Italien« bis zum 27. August 2023. Besucher*innen haben so noch sechs weitere Monate die Chance, auf den Spuren von Piranesi, Ahlborn, Signac und Co. durch den sonnigen Süden zu wandeln.



Der Duft von Zitronen, magisches Licht, verwunschene Landschaften: Sehnsuchtsort Italien! Lange bevor der Massentourismus das Reisen zur Normalität machte, pilgerten Adelige, reiche Bürgerliche und viele Künstler gen Süden. Die Ausstellung folgt ihnen in das Land ihrer Träume – zeigt aber auch den italienischen Blick auf die eigene Heimat.



Italienreisen werden exemplarisch anhand von Gemälden, Graphiken, Münzen und Plastiken aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Die Kunstwerke stammen aus fünf Jahrhunderten und zeigen einmal mehr die kunsthistorische Bandbreite und herausragende Qualität der Landesgalerie.



Es lohnt sich auch, der Schau einen weiteren Besuch abzustatten: So wurden sämtliche Kupferstiche im Piranesi-Saal gegen neue Blätter des berühmten italienischen Kupferstechers ausgetauscht.



Gefördert wird die Ausstellung durch die RHH-Stiftung und das Italienische Generalkonsulat in Hannover.



Die Schau findet in Kooperation mit der Deutsch-Italienischen Kulturgesellschaft e.V. statt.



Eintritt Sonderausstellung »Nach Italien«

10 € | ermäßigt 8 € | Familien 20 €

inklusive Sammlungen