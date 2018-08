»KunstWelten wieder offen. Glanzlichter werden verlängert«

Aufgrund von Sanierungsarbeiten mussten die KunstWelten und damit leider auch die Fotoausstellung »Glanzlichter« eine kurze Sommerpause einlegen und sind somit vorübergehend geschlossen. Ab 21. August 2018 sind die Landesgalerie und die Ausstellung mit den spektakulären Naturfotografien wieder geöffnet.



Der repräsentative Museumbau wurde 1902 am Rande des Maschpark im Stil der Neorenaissance vom Architekten Hubert Stier errichtet. Ab dem kommenden Jahr sollen die Glasdächer des Hauses saniert werden. Im Zuge der Planungsmaßnahmen wurden in Teilen der Dachkonstruktion kleinere Schäden festgestellt, wie sie an einem über hundert Jahre alten Gebäude durchaus vorkommen können. Die Reparaturmaßnahmen werden im Zuge des regulären Bauunterhalts vom Staatlichen Baumanagement durch ein Fachunternehmen durchgeführt und das historische Dachwerk den aktuellen Bauanforderungen angepasst. Hierbei handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Die Arbeiten am Dach bedingten eine vorübergehende Schließung der Landesgalerie und der Fotoausstellung »Glanzlichter. Naturfotografien 2018«.



Die KunstWelten und die Sonderausstellung »Glanzlichter« werden ab dem 21. August 2018 wieder für die Besucher geöffnet sein. Der Mittelatersaal (u.a. Barfüßeraltar) wird ab Anfang September wieder zugänglich sein.

Erfreulicherweise ist es dem Museum gelungen, die »Glanzlichter«-Schau bis 14. Oktober 2018 zu verlängern. »Nature as Art«, »Magnificent Wilderness« und »Moments in Nature« sind nur drei von zehn Kategorien, in denen die insgesamt 87 prämierten Bilder des Internationalen Naturfoto-Wettbewerbes präsentiert werden. Das Landesmuseum zeigt die Gewinnerfotos. Darunter befinden sich spektakuläre Landschafts- und Tieraufnahmen.

