Italien, Madagaskar, Südsee: Sommerferien im Weltenmuseum

Die Sommerferien stehen vor der Tür und die Urlaubszeit beginnt. Das WeltenMuseum bietet zahlreiche Reisemöglichkeiten ohne Koffer und ein vielfältiges Ferienprogramm. Wer die beiden großen Sonderausstellungen besuchen möchte, kann dies am »Freien Freitag« kostenlos machen. Die KunstWelten legen derweil eine kurze Sommerpause ein.



Am 6. Juli beginnen die Niedersächsischen Sommerferien, und für alle, die Ihren Urlaub im schönen Hannover verbringen, gibt es dieses Jahr ein ganz besonderes Angebot: 6 Wochen lang gilt der »Freie Freitag« nicht nur für die Sammlungen, sondern auch für die Sonderausstellungen! Das heißt freitags ab 14 Uhr kann das gesamte WeltenMuseum, inklusive der aktuellen Sonderausstellungen »Nach Italien« und »Tempo. Tempo! Tempo?« kostenfrei besucht werden.



Die KunstWelten legen vom 3. bis 26. Juli eine kurze Sommerpause ein. In dieser Zeit wird unter anderem »Die Goldene Tafel« in die Ausstellung eingebracht. Das aus dem Benediktinerkloster St. Michaelis in Lüneburg stammende Altarretabel gehört zu den kostbarsten Exponaten des Hauses und ist ein Hauptwerk der Kunst des frühen 15. Jahrhunderts. Es ist Vorbote der neuen Räume in den KunstWelten, die am 28. September eröffnet werden.



Nach Italien. Eine Reise in den Süden

bis 27.8.2023



Der Duft von Zitronen, magisches Licht, verwunschene Landschaften: Sehnsuchtsort Italien! Lange bevor der Massentourismus das Reisen zur Normalität machte, pilgerten Adelige, reiche Bürgerliche und viele Künstler gen Süden. Die Ausstellung folgt ihnen in das Land ihrer Träume – zeigt aber auch den italienischen Blick auf die eigene Heimat.



Piranesi, Ahlborn, Signac und Slevogt: Sie alle haben Landschaften, Licht und Leute Italiens auf ihre ganz eigene Weise eingefangen und damit persönliche Visionen ihres Sehnsuchtsorts geschaffen.



Führungen durch die Ausstellung finden am 2.7. / 9.7. / 23.7. / 30.7. / 6.8. / 13.8. / 20.8. und 27.8. zwischen 11:30 – 12:30 Uhr statt. Kosten: Sonderausstellungseintritt + 2,50 €



Tempo. Tempo! Tempo? Eine Geschichte der Geschwindigkeit

bis 4.2.2024



Höher – schneller – weiter: Seit jeher strebt der Mensch danach, die Grenzen der Geschwindigkeit zu überwinden. Dabei hilft ihm sein Erfindergeist. Dank seiner vielfältigen Sammlung kann das Landesmuseum Hannover dieses menschliche Streben nach Geschwindigkeit aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Archäologische Funde und ethnologische Objekte belegen den menschlichen Einfallsreichtum – quer durch Zeit, Raum und verschiedenste Kulturen. Gemälde bannen bahnbrechende Neuerungen und ihre Auswirkungen auf unsere Welt in Öl. Und die Naturkunde hält nicht nur die Vorbilder bereit, an denen die menschlichen Innovationen sich orientieren – sie zeigt auch einige beeindruckende Gegenbeispiele, die deutlich machen, dass Schnelligkeit nicht immer die beste Überlebensstrategie ist.



Führungen durch die Ausstellung finden am 2.7. / 16.7. / 30.7. / 13.8. / 27.8. / 10.9. und 24.9. zwischen 11:00 – 12:00 Uhr statt.

Kosten: Sonderausstellungseintritt + 2,50 €



Familienführungen durch die Ausstellung finden am 2.7. / 16.7. / 30.7. / 13.8. / 27.8. / 10.9. und 24.9. zwischen 13:00 – 14:00 Uhr statt.

Kosten: Sonderausstellungseintritt + 2,50 €



Für die Ausstellung »Tempo. Tempo! Tempo?« liegt ein Mediaguide vor, der im Shop kostenlos ausgeliehen werden kann.



Sommerferienprogramm »Tempo. Tempo! Tempo?«



»Leinen los und Schiff ahoi!«

12.7. 10:00 – 13:00



In der Ausstellung begegnen uns viele unterschiedliche Boote aus aller Welt. Im Anschluss an eine Erkundungstour erschaffen wir unsere eigenen Boote und schicken sie auf eine spannende Abenteuerfahrt. Seid ihr bereit, eure Fantasie aufs Wasser zu bringen?



Für Kinder ab 8 Jahren

Mit Anmeldung | Bitte Getränke

und Pausensnacks mitbringen

Sonderausstellungseintritt + 2,50 €



»Tierisch rekordverdächtig!«

13.7. 10:00 – 12:00



Wisst ihr, dass ein Gepard in nur wenigen Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen kann? Das ist schneller als ein Rennwagen! Unternehmen wir in der Ausstellung eine spannende Reise in die Tierwelt und lernen die erstaunlichsten Tierrekorde kennen. Lasst uns gemeinsam Geparden- und andere Tiermasken basteln und uns fühlen, als würden wir über die Savanne rasen.



Für Kinder ab 6 Jahren

Mit Anmeldung | Bitte Getränke

und Pausensnacks mitbringen

Sonderausstellungseintritt + 2,50 €



»Filmwerkstatt: Thaumatrope«

19.7. 10:00 – 12:00



Als die Bilder laufen lernten: Bewegtbilder ganz ohne Technik?! Ein Griff in die historische Trickkiste macht es möglich. Eine Papierscheibe und Schnüre – mehr braucht es nicht für eine kleine optische Täuschung. Nach einem Besuch der Ausstellung seid ihr eingeladen, Thaumatrope aus den Anfängen der Filmgeschichte herzustellen.



Für Kinder ab 8 Jahren

Mit Anmeldung | Bitte Getränke

und Pausensnacks mitbringen

Sonderausstellungseintritt + 2,50 €



»Entdecke die Zeit!«

3.8. 10:00 – 13:00



Bei unserer Entdeckungstour durch die Ausstellung stoßen wir auf unterschiedliche Geräte zur Zeitmessung. Vor Erfindung der Uhren war die Sonne unser großer Zeitgeber am Himmel und gab den Menschen den Takt für Tag und Nacht vor. Mit unserer selbstgebauten Sonnenuhr könnt ihr die Zeit ganz ohne Batterien oder Strom ablesen.



Für Kinder ab 8 Jahren

Mit Anmeldung | Bitte Getränke

und Pausensnacks mitbringen

Sonderausstellungseintritt + 2,50 €



»Hufgetrappel + Pinselstriche«

10.8. 10:00 – 13:00



Pferde sind faszinierende Tiere. Ein altes Sprichwort sagt: »Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde«. Als Künstler begeben wir uns auf ihre Spur von der Höhlenmalerei bis zum »Turm der blauen Pferde« und stellen das Pferd in den Mittelpunkt unserer eigenen Bilder.



Für Kinder ab 8 Jahren

Mit Anmeldung | Bitte Getränke

und Pausensnacks mitbringen

Sonderausstellungseintritt + 2,50 €



Sommerferienprogramm Welten



»Steinzeitüberlebenstraining«

6.7. 10:00 – 12:00



Wie lebten die Menschen in der Altsteinzeit und welche Fähigkeiten brauchten sie zum Überleben ohne Autos, Smartphones und Supermärkte? Wir suchen gemeinsam nach Hinweisen und erproben praktisch, wie fit wir für die Steinzeit sind!



Für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Mit Anmeldung über die Ferien Card der

Stadt Hannover | Bitte Getränke und

Pausensnacks mitbringen

Kostenlos



»Geheimnisvolle Inka«

11.7. 10:00 – 12:00



Die Kulturen Mittel- und Südamerikas geben der Wissenschaft heute viele Rätsel auf. Vor ca. 500 Jahren lebten dort die Inka. Wusstest du, dass sie eine ganz besondere Schrift hatten, ohne Papier und Stift? Wir folgen ihren Spuren und lassen uns von ihrer Kunst zu einem eigenen kleinen Ausstellungsstück für zu Hause inspirieren.



Für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Mit Anmeldung über die Ferien Card der

Stadt Hannover | Bitte Getränke und

Pausensnacks mitbringen

Kostenlos



»Leben in der Stadt im Mittelalter«

18.7. 10:00 – 14:00



Begebt euch auf eine Zeitreise ins Mittelalter: Verschiedene Handwerke prägen das Leben in einer mittelalterlichen Stadt. Vom Schlagen von Münzen bis zur Buchherstellung und Schreiben mit Gänsefedern, kannst du diese Zeit selbst erleben.



Für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Mit Anmeldung über die Ferien Card der

Stadt Hannover | Bitte Getränke und

Pausensnacks mitbringen

Kostenlos



»Mein Naturforscherbuch«

20.7. 10:00 – 13:00



Zeichnend erforschen wir die Tiere und ihre unterschiedlichen Lebensräume. Mit den Zeichnungen gestalten wir ein eigenes »Forschertagebuch«.



Für Kinder von 8 bis 10 Jahren

Mit Anmeldung über die Ferien Card der

Stadt Hannover | Bitte Getränke und

Pausensnacks mitbringen

Kostenlos



»Alles Gold, was glänzt«

25.7. 10:00 – 13:00



Ein erster Einblick in die jahrtausendalte Technik des Vergoldens: Welche Kunstwerke in den Ausstellungen des Welten Museums wurden vergoldet und warum? Und wie genau funktioniert die Technik? Der Workshop lädt zum Staunen und Ausprobieren ein.



Anikó Dworok

Für Kinder von 8 bis 14 Jahren

Mit Anmeldung über die Ferien Card der

Stadt Hannover | Bitte Getränke und

Pausensnacks mitbringen

Kostenlos



»Von Meistern der Kunst

und Dieben des Goldes«

28.7. / 25.8. / 29.9. zwischen 14:30 – 16:30



In den KunstWelten warten Geschichten über Glaube, Tugend und Torheit, Räuber, Schätze und Ungeheuer auf euch. Im Anschluss an eine spannende Führung findet ein Überraschungsworkshop statt: Ob Schatzkisten, Blattgold oder Fabelwesen, kreativ wird es auf alle Fälle!



Workshop für die ganze Familie

Treffen im Museumsfoyer

2,50 € | Museumseintritt entfällt



»Leg los mit Drucken + Stempeln«

8.8. 10:00 – 14:00



In unserer Druckwerkstatt werden einfache Alltagsmaterialien wie Verpackungen, Schwämme, Blätter und Schnüre als Druckstempel benutzt. Mit viel Spaß entstehen eigene kreative Werke.



Brigitte von Wintzingerode

Für Kinder von 8 bis 14 Jahren

Mit Anmeldung über die Ferien Card der

Stadt Hannover | Bitte Getränke und

Pausensnacks mitbringen

Kostenlos



Anmeldung unter T + 49 (0) 511 98 07 – 686 oder info@landesmuseum-hannover.de