»Grundwasser lebt. Ein verborgener Kosmos«

Wasserflöhe, Muschelkrebse oder Borstenwürmer – die meisten Menschen ahnen von dieser geheimnisvollen Unterwasserwelt nichts: Ein Großteil der Lebewesen ist für das bloße Auge unsichtbar.



Die interaktive Schau zeigt die grazile Schönheit der Grundwassertiere, aber auch die Entstehung von Grundwasser und dessen Gefährdung durch den Menschen. Die vom Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz entwickelte Ausstellung wird um ortsspezifische Informationen zum Standort Hannover ergänzt. Zahlreiche interaktive Medienstationen, Modelle zum Anfassen und Animationen sowie eine virtuelle U-Boot-Fahrt durch die Höhlen der Grundwasserwelt bieten für Jung und Alt ein spannendes Erlebnis.



Grundwasser ist ein unverzichtbares Lebensmittel. Klimawandel, Nähr- und Schadstoffeinträge, aber auch gravierende Veränderungen im Landschaftswasserhaushalt beeinträchtigen nicht nur die Trinkwassergewinnung, sondern auch diesen unzugänglichen Lebensraum und seine Bewohner. Aktuelle Forschungsdaten aus universitären Projekten zeigen den Ist-Zustand und die Veränderungen durch den Klimawandel. Vertieft wird dies in den Themenbereichen »Raum und Zeit«, »Lebensraum Grundwasser« und »Mensch und Grundwasser«.



Mit Hilfe von einem besonderen digitalen Angebot können sich die Besucher*innen dem Ausstellungsthema nähern: einer virtuellen Fahrt mit einem U-Boot durch das Grundwasser. Die Ausstellung lädt zudem spielerisch dazu ein, selbst für den Trinkwasserschutz aktiv zu werden. In einem eigens dafür eingerichteten Experience-Room können die Besucher*innen durch ihren aktiven Einsatz den Defekt in der Trinkwasserversorgung einer Stadt beheben und so verhindern, dass die Bewohner*innen von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten werden.



Als internationale Ausstellung ist »Grundwasser lebt« viersprachig konzipiert. Über QR-Codes können die Ausstellungstexte in Englisch, Polnisch und Französisch abgerufen werden. Inklusion ist dem Landesmuseum Hannover und Senckenberg ein besonderes Anliegen und wurde bei der Gestaltung der Ausstellung berücksichtigt. Zahlreiche Tastobjekte machen die Tiere des Grundwassers für die Besucher*innen begreifbar. Die Medienstationen sind unterfahrbar. Profil- und Brailleschrift an den Modellen sowie QR-Codes erschließen

die Ausstellungstexte auch für Menschen mit Sehbehinderung.



Informationen zur Ausstellung



Der Begleitband zur Ausstellung ist für 4,50 € im Museumsshop erhältlich.



Im Landesmuseum Hannover ist der Besuch der Sonderausstellung mit dem normalen Museumseintritt abgedeckt.

5 € | ermäßigt 4 € | Familien 10 €

Freitags 14–18 Uhr kostenlos



Eine Ausstellung des Senckenberg Museums für Naturkunde Görlitz.



In Kooperation mit der Landeshauptstadt Hannover.



Die Ausstellung wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, durch Forschung für Nachhaltigkeit, durch die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung, durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien (im Rahmen des Programms museum4punkt0) und durch Neustart Kultur.



Begleitprogramm (Auszug)



Weltwassertag

Aktionstag

Sa. 22.3.2025 | 12:00–17:00

Mehr als 95 Prozent unseres Trinkwassers in Hannover wird aus Grundwasser gewonnen. Grundwasserschutz betrifft uns also alle. Lokale Institutionen wie Ökostadt e.V., Enercity AG, der Grundwasserschutz oder die Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Hannover bieten am »Internationalen Tag des Wassers« einen Einblick in die Grund- und Trinkwassersituation in und um Hannover und informieren über ihre Arbeit. Wasserexperimente und Mitmach-Aktionen machen den Tag vor allem für junge Forschende zu einem Erlebnis.



Programm:

Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung »Grundwasser lebt«

und in die faszinierende Welt im Untergrund von Hannover.

12:00 | 14:00 | 16:00



Vortrag mit spannendem Einblick in die faszinierende Welt des Grundwassers | Live per Videoschaltung mit PD Dr. Hans Jürgen Hahn, Institut für Grundwasserökologie Landau in der Pfalz

15:00–16:00



»Stimmen des Meeres«



Kinderkonzert

13:00



»Stimmen des Meeres« ist ein improvisationspädagogisches Projekt mit Grundschulkindern. Über drei Monate hinweg haben die Kinder durch Musik und praktische Experimente wichtige Aspekte des Meeresschutzes kennengelernt. Sie wollen mit ihren selbst aus Plastik hergestellten Instrumenten und ihrer improvisatorischen Musik auf die Schönheit der Meere und auf die Notwendigkeit des Meeresschutzes aufmerksam machen. Ihr 20-minütiger Auftritt am Weltwassertag wird das Abschlusskonzert ihres Projektes sein.



Trinkwasser, mein täglich Brot

Vortrag

Mi. 23.4.2025 | 19:00–20:30

Der Vortrag informiert über den richtigen Umgang mit unserem Lebensmittel Nummer 1 und gibt Erläuterungen zur Trinkwasserverordnung sowie zu hygienischen Risiken und Pflichten in der Trinkwasserinstallation (Blei, Legionellen, Stagnation).



Wilko de Buhr + Sven Diestelhorst,

Region Hannover, Team Umwelthygiene



Kostenlos



Was(s)erfahren

Exkursion

Fr. 4.4.2025 | 16:00–18:30

Während der Radtour werden verschiedene wasserwirtschaftliche Themen im Rahmen der Klimawandelanpassung beleuchtet. Welche Herausforderungen sind aus wasserwirtschaftlicher Sicht zu bewältigen, um auch in Zukunft gut in Hannover leben zu können?



Mitarbeitende des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft



und Abfalltechnik der Leibniz Universität Hannover



Fahrradexkursion I Anmeldung: 0511 164 0330



oder spaziergang@oekostadt.de I Treffpunkt: Welfengarten 1



Kostenlos



Dem Wasser auf den Grund gehen

Kuratorinnenführung

Do. 8.5.2025 | 16:30–18:00

Di. 3.6.2025 | 16:30–18:00

Es fließt unter uns, ohne dass wir nass werden – das Grundwasser. Tauchen Sie ein in eine Welt voller unbekannter Wesen und Landschaften. Mit anschließender Diskussionsrunde und gemeinsamem Umtrunk.

Christiane Schilling, Kuratorin Naturkunde

Mit Anmeldung | Treffen im Museumsfoyer

Museumseintritt + 5 €

