Endlich wieder geöffnet! inos und Enten bleiben länger

Die maximale Anzahl der Besucher*innen im Haus ist begrenzt.

Zunächst werden nur die beiden Sonderausstellungen zugänglich sein. Die NaturWelten und MenschenWelten werden erst ab dem 1. Juni 2021 geöffnet.

Der Besuch des Museums ist ohne Voranmeldung möglich. Besucher*innen müssen sich auf Wartezeiten einstellen.

• Um Wartezeiten zu verringern, empfehlen wir den Erwerb eines Onlinetickets für ein Zeitfenster in den Ausstellungen (landesmuseum-hannover.ticketfritz.de). Besucher*innen benötigen

a) ein bestätigtes negatives Testergebnis. Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen. oder

b) den Nachweis einer Impfdokumentation (Impfausweis). oder

c) einen Genesenennachweis und einen Lichtbildausweis zum Abgleich des Testergebnisses.

Besucher*innen müssen in den Räumlichkeiten des Museums eine medizinische Mund-Nasen-Schutzbedeckung tragen. Kinder unter 6 Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren benötigen eine sogenannte Alltags-Mund-Nasen-Bedeckung.

Das Museumscafé Schönwald´s wird seine Außengastronomie voraussichtlich ab 1. Juni weder öffnen.

Nicht nur unser Haus öffnet wieder, auch eine feste Größe in Hannovers Veranstaltungskalender findet statt! Am 12.Juni startet um 17 Uhr die diesjährige Nacht der Museen pandemiegerecht in 13 Häusern. Weitere Informationen ab dem 25.05. unter www.nacht-der-museen-hannover.de.

Staying Alive! Die Museen und Ausstellungshäuser in Hannover öffnen - wir auch! Nach der bald 7-monatigen Schließung aufgrund der potentiellen Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 kann das Landesmuseum Hannover am 21. Mai 2021 wieder seine Türen öffnen. Voraussetzung dafür ist die Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes der Region Hannover. Um für die Sicherheit der Besucher*innen und Mitarbeiter*innen zu sorgen, wird eine Reihe von Maßnahmen ergriffen.Eine erfreuliche Nachricht für alle Museumsfans: Die beiden großen Sonderausstellungen »Duckomenta« und »KinoSaurier« werden verlängert: Die »Duckomenta« präsentiert noch bis einschließlich 25. Mai 2021 (ursprünglich 11. April) die Geschichte der Welt exklusiv aus Enten-Perspektive. Die Ausstellung »KinoSaurier« wird bis zum 29. August 2021 (ursprünglich 25. Mai 2021) zu sehen sein. Die Schau nimmt die Besucher*innen anhand eines weltweit einmaligen interdisziplinären Konzeptes aus Paläontologie und Filmwissenschaft mit auf eine cineastische Reise in die Urzeit.Seit November 2020 waren das Landesmuseum Hannover wie auch alle anderen Ausstellungshäuser in Hannover geschlossen. Nun wird der Betrieb zu den gewohnten Öffnungszeiten (Di-So, 10-18 Uhr) unter Auflagen wieder aufgenommen. Das Museum hat auch Pfingstsonntag und Pfingstmontag geöffnet.Informationen zu den AusstellungenEintritt Sonderausstellungen(»KinoSaurier« oder »Duckomenta«)jeweils 10 € | ermäßigt 8 € | Familien 20 €inklusive Sammlungen (ab 1. Juni 2021)Eintritt Sammlungen (ab 1. Juni 2021)Tageskarte (ermäßigt wegen Umbau)4 € | Familien 8 €Kinder bis 4 Jahre kostenlosFreitags von 14 – 18 Uhr ist der Eintritt in die Sammlungen kostenlos (ab 1. Juni 2021).