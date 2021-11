Eine LEGO-Kathedrale im WeltenMuseum

Die aktuelle Sonderausstellung »Ritter und Burgen« wird um eine 2,30 m lange und fast 3 m hohe Attraktion reicher: »Brickminster Cathedral« lautet der Name der aus über 400.000 Teilen bestehenden LEGO-Kathedrale, die seit Freitag die Sonderausstellungsräume im 1. OG bereichert.



Auf einer Reise nach London kam Lukas Weiler 2018 die Idee, eine gotische Kathedrale aus Legosteinen zu bauen. Der Mediziner und Klemmbaustein-Architekt begann mit dem Bau der Westfassade, welche noch ganz eindeutig von der Londoner Westminster Abbey inspiriert ist. In der Folge kamen auch Einflüsse französischer Vorbilder wie Notre Dame in Strasburg, Notre Dame in Chartres und zahlreiche weitere Stilelemente aus ganz Europa sowie aus allen gotischen Epochen hinzu.



Nach der Vollendung der Zwillingstürme mit einer Höhe von 215 cm, etwa eineinhalb Jahre nach Baubeginn, entstand in einer nächsten Bauphase der Chor. »Die Ausstellung ›Zeitenwende 1400. Die Goldene Tafel als europäisches Meisterwerk‹ im Landesmuseum Hannover diente mir hierbei als Inspiration für die Gestaltung des Flügelaltars«, so Lukas Weller. Das dreischiffige Langhaus verband schließlich die Segmente. Die darin enthaltenen zahlreichen Fenster zeigen teilweise persönliche Erinnerungen des Klemmbaustein-Architekten und sorgen für den einzigartigen Charakter des Bauwerkes.



Zuletzt wurde das Dach mit rund 25.000 Ziegeln fertiggestellt und die Vierung mit einem 290 cm hohen Turm gekrönt. Mittlerweile hat das Projekt auch durch die Unterstützung der hannoverschen LEGO-Fangruppe »LUG CONNECTED«, deren Mitglied Lukas Weiler ist,



einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. LEGO-Fans auf der ganzen Welt verfolgen den Bauprozess und spenden Steine für das weitere Vorankommen der Bauarbeiten. Denn auch nach über 400.000 bereits verbauten Steinen ist die Kathedrale längst nicht vollendet, und es liegen schon Pläne für Erweiterungen vor.



Infos zum Modell

Bauzeit: 3,5 Jahren

Maße: 230cm x 90cm x 290cm (LBH)

Teile: über 400.000 LEGO®Elemente

Auf- & Abbau: 4 bis 5 Stunden mit mindestens 2 Personen



Mehr Infos und Bildmaterial finden Sie auch auf Instagram: @Brickminstercathedral



»Ritter und Burgen. Zeitreise ins Mittelalter«

Noch bis zum 20.2.2022 lädt das Landesmuseum Hannover zu einer Mitmachausstellung für die ganze Familie. Könige und Ritter, Prinzen und Prinzessinnen, edle Kämpfer und Schurken, Burgen mit prächtigen Rittersälen und uneinnehmbaren Mauern und Türmen – in Filmen und Fernsehserien, in Büchern und Märchen ist das Mittelalter allgegenwärtig. Auch in unseren Städten und Landschaften gibt es viele Spuren dieser fernen Zeit: Burgen, Klöster, Kirchen und Stadtmauern. Aber wie lebten die Menschen wirklich vor 1000 Jahren? 32 interaktive Stationen setzen die damalige und heutige Zeit in Dialog.



Es gibt multimediale Erforschungs- und Spielemöglichkeiten, die Originalen gegenübergestellt werden.



Eintrittspreis

Sonderausstellung »Ritter und Burgen«

10 € | Ermäßigt 8 € | Familien 20 €

inklusive Sammlungen

