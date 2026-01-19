Digitaler Schulterschluss der niedersächsischen Landesmuseen

Landesmuseum Hannover

Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg

Landesmuseum Kunst & Kultur Oldenburg

Herzog Anton Ulrich­Museum, Braunschweig

Braunschweigisches Landesmuseum

Staatliches Naturhistorisches Museum, Braunschweig

„DigiVerS ist ein Meilenstein für die digitale Weiterentwicklung unserer Landesmuseen und ein ganz wichtiges Vorhaben, das durch tolle Zusammenarbeit geprägt ist: Hier wird eine zukunftsfähige Infrastruktur für den gemeinsamen Umgang mit Forschungsdaten geschaffen. Gemeinsam mit starken Partnern der Wissenschaft beschreiten die Landesmuseen neue Wege, um kulturelles Erbe zu bewahren und zu erforschen sowie Wissen zugänglich für alle zu machen.“„Mit DigiVerS schaffen wir nicht nur digitale Sichtbarkeit für das kulturelle Erbe Niedersachsens – wir übernehmen auch Verantwortung dafür, wie Sammlungen, Forschungsergebnisse und Vermittlung künftig vernetzt, zugänglich und nachhaltig nutzbar gemacht werden können.“In einem landesweit koordinierten Verbund entwickeln die Häuser gemeinsam Standards, Strategien und Werkzeuge für das digitale Forschungsdatenmanagement – im engen Austausch mit wissenschaftlichen Partnern wie der Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV), der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göƫngen (GWDG), dem Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim, der Jade Hochschule Oldenburg – Institut für Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik (IAPG) sowie weiteren Fachinstitutionen. Das Ergebnis dieser Arbeit soll ein musealer Forschungsverbund sein, indem erstmals die niedersächsischen Landesmuseen ihre Daten miteinander in Verbindung bringen sowie der Öffentlichkeit und Forschung an einer Stelle zugänglich machen können.Die gemeinsam erarbeitete Forschungsdateninfrastruktur der sechs Landesmuseen soll in die naƟonale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) eingebunden und die kulturellen Datenschätze Niedersachsens auch auf Bundesebene sichtbar machen.Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die Arbeit vonn, die sowohl in der Verbundstruktur als auch direkt in den sechs beteiligten Landesmuseen agieren. Sie verbinden die museale Praxis mit übergeordneten Forschungs­ und Infrastrukturfragen – und tragen maßgeblich zur Entwicklung digitaler Strategien, Datenmodelle und Vermittlungsformate bei.Das Projektist eines von drei zukunftsweisenden Vorhaben, die im Rahmen des Förderprogrammsim Bereich Kultur und Digitalisierung unterstützt werden. Gemeinsam mit den Projektenundbildet DigiVerS ein starkes Innovationsbündel, das zentrale Impulse für ein niedersächsisches Kulturforschungsdatenmanagements setzt. Während DigiVerS den Fokus auf digitales Forschungsdatenmanagement sowie Sichtbarkeit und Zugänglichkeit legt, befassen sich die beiden anderen Projekte mit der Entwicklung gemeinsamer digitaler Plaƪormen sowie dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in musealen Kontexten. Zusammen stehen sie für einen strategischen Auĩruch in eine vernetzte, verantwortungsbewusste und zukunftsorientierte Kulturlandschaft. Das Projekt läuft zunächst über zwei Jahre und positioniert die Landesmuseen als aktive Akteure im Bereich der digitalen Wissenschaftskommunikation, kulturellen Teilhabe und offenen Forschung.