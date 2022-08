Die Erfindung der Götter mit bereits 15.000 Besucher*innen wird verlängert und endet mit großem Familienfest

Aufgrund des großen Zuspruchs wird die Sonderausstellung »Die Erfindung der Götter. Steinzeit im Norden« bis zum 31. Oktober 2022 verlängert. Bislang haben rund 15.000 Besucher*innen die Ausstellung über den langen Weg zur Sesshaftwerdung unserer Vorfahren in Nordeuropa besucht. Zum Ausstellungsende lädt das WeltenMuseum am 31. Oktober zu einem großen Familienfest ein.



Niedersachsen sieht sich heute als »Agrarland Nummer 1« in Deutschland. Die Landwirtschaft hat das Leben entscheidend geprägt, und noch heute wird die größte Fläche des Landes für Ackerbau und Viehzucht genutzt. Ihre Ursprünge reichen bereits Tausende von Jahren zurück und waren ein Erfolgsmodell. Wann oder wie die bäuerliche Lebensweise begann und welche großen Schwierigkeiten mit ihrer Etablierung verbunden waren, ist jedoch weitgehend in Vergessenheit geraten. Die Ausstellung geht diesen Spuren nach und zeichnet erstmals ein komplexes Bild der Sesshaftwerdung unserer Vorfahren.



»Götter, Geister, Grusel«

Familienfest am 31. Oktober 2022 | 12:00-17:00 Uhr

Unsere Steinzeit-Schau endet mit einem großen Familienfest. Es gibt besondere Familienführungen durch die Ausstellung und das Leben unserer Vorfahren kann anschließend im »Steinzeit-Lager« entdeckt und erforscht werden. Diverse Aktionen, wie Elche filzen, steinzeitliche Lederbearbeitung und Farbherstellung oder Töpfern laden zum Mitmachen ein. Wer zudem selber einmal in die Steinzeit »reisen« möchte, kann dies dank unseres Green Screens gefahrenlos machen.

Und: Wer verkleidet ins Museum kommt, erhält freien Eintritt!



Ermöglicht wurde die Ausstellung durch die Unterstützung seitens der Kulturstiftung der Länder und der Stiftung Niedersachsen.