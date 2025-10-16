Vorverkaufsstart zum Opernball 2026: PADAM!
Der Opernball zählt zu den gesellschaftlichen Höhepunkten des hannoverschen Kulturkalenders und bietet seinen Gästen erneut ein einzigartiges Zusammenspiel aus Musik, Tanz, Kulinarik und fantasievoll gestalteten Räumen – eine Hommage an die Stadt der Liebe und das französische Lebensgefühl.
Ein Ball voller französischem Flair
„Padam … padam …“ – ein Herzschlag, eine Melodie, die man nicht vergisst. Der Opernball 2026 lädt dazu ein, sich mit Édith Piaf auf eine Reise durch die Straßen von Paris zu begeben: durch die Gassen von Montmartre, die Gärten von Versailles, vorbei an der Patisserie und den Boulevards der Belle Époque.
Die Gäste begegnen Marie-Antoinette, Zizi Jeanmaire oder Serge Gainsbourg, genießen Pariser Lebenskunst und tanzen unter dem funkelnden Lichterglanz des Opernhauses.
Das musikalische Programm reicht von großer Oper über französische Chansons bis zum wilden Cancan. Stargast des Abends ist die gefeierte Sängerin Katharine Mehrling, begleitet vom Staatsopernensemble. Um Mitternacht präsentieren die Tänzer:innen des Staatsballetts Hannover eine Choreografie von Ballettdirektor Goyo Montero.
Traditionell wird der Ball durch die Debütant:innen der Tanzschule Bothe feierlich eröffnet. Anschließend darf auf allen Ebenen der Staatsoper getanzt werden: Im großen Ballsaal ebenso wie in zahlreichen unterschiedlich gestalteten Räumen mit dem Niedersächsischen Staatsorchester Hannover, der Thilo Wolf Big Band, DJ Jueri und weiteren renommierten Gastmusiker:innen.
Weitere Details zum Programm und den auftretenden Künstler:innen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.
Kulinarisches Erlebnis à la française
Für die kulinarischen Höhepunkte sorgt das Opernhaus-Catering vomfeinsten. In mehreren Restaurants und Bars erwarten die Gäste französische Spezialitäten von Quiche bis Croque, ein exklusives Menü sowie eine erlesene Auswahl an Champagner, Weinen und Cocktails.
Tickets & Vorverkauf
Der Vorverkauf für den Opernball 2026 beginnt am 16. Oktober 2025. Es sind Tickets mit festen Sitzplätzen sowie Flanierkarten erhältlich. Für Gäste unter 30 Jahren sowie Menschen mit Behinderung gelten ermäßigte Preise.
Veranstaltungsdaten:
Opernball 2026 – PADAM!
13. & 14. Februar 2026, Beginn: 20:00 Uhr (Einlass ab 19:00 Uhr)
Staatsoper Hannover, Opernplatz 1, 30159 Hannover
Weitere Informationen & Pressematerial finden Sie ab sofort auf unserer Website.
