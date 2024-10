Vorverkauf für den Opernball 2025 - Volare

Heute, am 17. Oktober 2024 startet der Vorverkauf für den Opernball 2025 der Staatsoper Hannover, der in diesem Jahr erstmalig von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung präsentiert wird. Unter dem Mottosteht die Veranstaltung, die am 14. und 15. Februar 2025 stattfindet, ganz im Zeichen des „Dolce Vita“ und des Italiens der 50er-Jahre. Der Opernball zählt zu den Höhepunkten des kulturellen Kalenders der Stadt Hannover und bietet auch in diesem Jahr ein vielfältiges Programm aus Musik, Tanz und künstlerischen Darbietungen.Im Mittelpunkt der beiden Abende steht die Hommage an Italien mit einem abwechslungsreichen musikalischen Programm, das von Opernklassikern bis hin zu neapolitanischen Volksliedern reicht. Die Ballgäste können sich auf Tanzdarbietungen des Staatsballetts Hannover und Live-Musik in verschiedenen Bereichen der Staatsoper freuen. Mit dabei sind u. a. das Niedersächsische Staatsorchester, die Thilo Wolf Bigband und die Band I Dolci Signori Ausgestellte Fotografien der Schauspielerin und Fotografin, die intime Einblicke in das Italien der 50er-Jahre gewähren, ergänzen den Abend ebenso wie Einblicke in das Leben prominenter Figuren wieundDas diesjährige Programm bietet neben klassischer Ballmusik auch modernere Tanzflächen, darunter den Clubim Marschnersaal, in dem zu aktuellen Hits getanzt wird. Neu in diesem Jahr ist das, das Gästen ohne Tanzpartner*in die Möglichkeit gibt, sich von professionellen Tänzer*innen über das Parkett führen zu lassen.Neben Tanz und Musik erwartet die Gäste ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm, darunter Karaoke, ein Lip-Sync-Battle und diverse Pop-up-Shows. Für kulinarische Genüsse sorgt das Opernhaus-Catering, das an mehreren Stationen italienische Spezialitäten anbietet.Weitere Details zum Programm und den auftretenden Künstler werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.Veranstaltungsdaten:Datum: 14. und 15. Februar 2025Ort: Staatsoper Hannover, Opernplatz 1, 30159 HannoverVorverkaufsstart: 17. Oktober 2024Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website