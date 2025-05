Veranstaltungen im Juni

Auch im Monat Juni lädt die Staatsoper Hannover mit beeindruckenden Tanzproduktionen und bewegendem Musiktheater dazu ein, die Kraft der Bühnenkunst neu zu entdecken – mal mitreißend, mal poetisch und tief berührend.Ein besonderer Höhepunkt ist die Premiere des dreiteiligen Ballettabends Shechter – Goecke – Ekman am 06. Juni. Drei herausragende Choreografen der internationalen Tanzszene vereinen sich in einem Abend, der Intensität, Präzision und überraschenden Humor zu einem einzigartigen Erlebnis verdichtet.Invonstehen sieben junge Männer im Zentrum, die wie ein Rudel junger Wölfe über die Bühne toben – kraftvoll, ungestüm, voller Energie. Shechter komponierte die treibende Percussion-Musik selbst; sie ist Motor und Ausdruck eines Tanzes, der von Aufbruch, Rebellion und Freundschaft erzählt., ein spätes Werk von, das 2022 beimPremiere feierte, bringt in wenigen, hochkonzentrierten Minuten das große Gefühlsspektrum des Lebens auf die Bühne. Begleitet von der Stimme’ changiert das Stück zwischen Melancholie und Lebensfreude, Schmerz und Leichtigkeit – flüchtig wie ein Atemzug, eindringlich wie ein letzter Blick.Mitsteuerteinen pointierten Kontrapunkt bei: ironisch, verspielt und voller überraschender Wendungen. Tänzer:innen und Musiker:innen interagieren auf der Bühne in einem witzigen Wechselspiel aus Klang, Bewegung und Licht. Das Stück stellt mit einem Augenzwinkern die Frage nach der Bedeutung und Ernsthaftigkeit von Kunst – und macht einfach großen Spaß.Ab dem 13. Juni steht Rusalka lyrisches Meisterwerk über eine Nixe zwischen zwei Welten, wieder auf dem Spielplan der Staatsoper. In der gefeierten Inszenierung vonwird die tragische Geschichte einer Außenseiterin erzählt, die ihre Stimme – und schließlich sich selbst – verliert, um Teil einer ihr fremden Welt zu werden. Ein besonderes Wiedersehen bietet diese Produktion auch mit: Das ehemalige Ensemblemitglied der Staatsoper Hannover kehrt als Küchenjunge zurück auf die hannoversche Bühne.Zum Abschluss der Spielzeit 2025/26 wartet das Achte Sinfoniekonzert mit musikalischen Highlights auf. Auf dem Programm stehen Werke vonundLasst uns feiern!Mit dem Ende der Spielzeit 2024/25 verabschiedet sichnach sechs prägenden Jahren als Intendantin der Staatsoper Hannover. In dieser Zeit hat sie das Haus maßgeblich künstlerisch wie strukturell weiterentwickelt und zahlreiche wegweisende Produktionen und Uraufführungen initiiert.Zu diesem Anlass lädt die Staatsoper Hannover das Publikum herzlich ein, gemeinsam auf sechs bewegte und inspirierende Spielzeiten zurückzublicken – und zugleich den Blick nach vorn zu richten. Im Anschluss an ausgewählte Vorstellungen findet im Rang-Foyer des Opernhauses ein festlicher Ausklang statt: mit Gesprächen, Begegnungen und Party!Oper von Richard Strauss08.06.2025, 16:00 Uhr, OpernhausChoreografien von Hofesh Shechter, Marco Goecke und Alexander Ekman25.06.2025, 19:30 Uhr, OpernhausOper von Antonín Dvořák27.06.2025, 19:30 Uhr, OpernhausÜbermorgen – Neue Modelle für KulturinstitutionenWir freuen uns, dass das Staatstheater Hannover als eine von bundesweit 50 Institutionen in das Förderprogrammder Kulturstiftung des Bundes aufgenommen wurde. In den kommenden Monaten wird das Staatstheater mit Unterstützung des Programms neue Impulse und Strategien entwickeln, um sich als offener, zukunftsgerichteter Ort des künstlerischen Schaffens und gesellschaftlichen Dialogs weiterzuentwickeln. Damit stellen wir uns aktiv der Frage, wie Theater in Zeiten des Wandels relevant und zugänglich für alle bleiben kann.Unseren aktuellen Online-Spielplan finden Sie hier