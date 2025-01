Veranstaltungen im Februar - Staatsoper Hannover

Mit einem facettenreichen Programm startet die Staatsoper Hannover in den Februar. Von anatolischer Popmusik über sinfonische Meisterwerke bis hin zu einem rauschenden Opernball erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches und mitreißendes Erlebnis.Ein besonderes Highlight ist der Auftritt von Melike Şahin , der Stimme der modernen anatolischen Popmusik. Am 08. Februar bringt sie ihr neues Albumins Opernhaus Hannover. Ihre einzigartige Mischung aus klassischer Disco, psychedelischen Klängen und anatolischer Folkmusik begeistert weltweit. Mit kraftvollen Liedern über Empowerment und soziale Gerechtigkeit gibt sie Menschen eine Stimme, die um Freiheit und Identität kämpfen. Ein unvergesslicher Abend für Musikliebhaber:innen!Das 4. Sinfoniekonzert steht unter dem Motto "Lebenslust" und verspricht ein musikalisches Wechselspiel zwischen Leichtigkeit und Dramatik. Mozarts Konzert für Flöte, Harfe und Orchester verzaubert mit seiner melodiösen Spielfreude, während Beethovens 5. Sinfonie, die berühmte "Schicksalssinfonie", mit gewaltigen Spannungsbögen und emotionaler Tiefe ergreift. Die Musik vonverbindet beide Pole mit ihrer abwechslungsreichen und mitreißenden Klangsprache. Ein Konzertabend, der Klassikliebhaber:innen begeistern wird.Der Opernball 2025 steht unter dem klangvollen Motto "Volare" und lädt das Publikum an zwei Abenden zu einer Zeitreise in die 50er Jahre ein. Italienische Hits, große Opernklassiker und mitreißende Tarantella-Rhythmen sorgen für eine unvergessliche Ballnacht. Neben Live-Musik des Niedersächsischen Staatsorchester und weiteren Bands in verschiedenen Räumen des Opernhauses erwartet die Gäste eine glamouröse Show mit den Debütant:innen der, Tanz, Kulinarik und einer Mitternachtsperformance des Staatsballetts Hannover. Eine besondere Neuerung ist das Tanz-Taxi, das allen Ballbesucher:innen die Möglichkeit bietet, sich von Profitänzer:innen übers Parkett führen zu lassen.Mit der Wiederaufnahme von Tosca kehrt am 23. Februar eines der packendsten Werke des Opernrepertoires zurück auf die Bühne der Staatsoper Hannover.Meisterwerk über Leidenschaft, Macht und Intrigen fesselt mit großer Dramatik und unvergesslicher Musik. In der Titelrolle ist die gefeierte Sopranistinzu erleben, Cavaradossi wird vongesungen, die Partie des Scarpia übernimmtEinen weiteren besonderen Konzertabend bietet Mythos : Das Visual Concert. Sieben selten gespielte Werke vonverbinden sich mit einer eindrucksvollen Lichtinstallation vonundzu einem synästhetischen Gesamterlebnis. Das Niedersächsische Staatsorchester Hannover unter der Leitung von Generalmusikdirektorentführt das Publikum in die mythische Welt des finnischen Komponisten und präsentiert Werke wieundin einem einzigartigen Zusammenspiel aus Klang und visueller Kunst.Unseren aktuellen Online-Spielplan finden Sie hier