Veranstaltungen im April - Staatsoper Hannover

Von packenden Operninszenierungen über hochkarätige Tanzproduktionen bis hin zu mitreißenden Sinfoniekonzerten bietet der Monat April unvergessliche Erlebnisse für Musik- und Theaterliebhaber:innen.Ein besonderes Highlight ist die Premiere von The Greek Passion am 11. April. In der Oper vonwird ein kleines griechisches Dorf zur Bühne einer existenziellen Prüfung: Als Geflüchtete um Hilfe bitten, beginnt für die Dorfbewohner:innen ein dramatischer Konflikt zwischen Glaube, Mitgefühl und Angst vor Veränderung. Martinůs eindringliche Musik vereint Elemente des griechischen Volkslieds, orthodoxer Liturgie und mitreißende Chorszenen zu einem großen Musiktheatererlebnis. Regisseurininszeniert die selten gespielte erste Fassung der Oper als eindrucksvolle Reflexion über Humanität und gesellschaftliche Verantwortung.Tanzfans dürfen sich auf die OsterTanzTage 2025 freuen. Seit über zwei Jahrzehnten bringt das Festival herausragenden zeitgenössischen Tanz nach Hannover und verwandelt das Opernhaus in ein pulsierendes Zentrum für Bewegungskunst. Dieses Jahr sind internationale Spitzencompagnien wiemit, dasmitundsowie dasmitzu Gast. Den Auftakt bildet eine Vorstellung des neuen Ballettsvon, das kürzlich in der Staatsoper Hannover Premiere feierte, während das Open-Stage-Formatam Ende der Festivalwoche die Vielfalt der hannoverschen Tanzszene präsentiert.Auch das Konzertpublikum kommt im April auf seine Kosten: Das 6. Sinfoniekonzert Durchbruch am 27. und 28. April präsentiert drei herausragende Werke, die von Schaffensdrang und Durchbruch geprägt sind.erzählt mit leidenschaftlicher Klangsprache von Abenteuerlust und jugendlichem Überschwang.' Klavierkonzert Nr. 1, einst mit Zurückhaltung aufgenommen, gehört heute zu den bedeutendsten Werken der Klavierliteratur.8. Sinfonie schließlich versprüht eine überschwängliche musikalische Energie, die das Publikum mitreißen wird.