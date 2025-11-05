Stephan Zilias wird Generalmusikdirektor von Opera Ballet Vlaanderen

Die Staatsoper Hannover freut sich sehr, dass Stephan Zilias zum neuen Generalmusikdirektor von Opera Ballet Vlaanderen ernannt wurde. Zilias, der seit 2020 die musikalische Leitung der Staatsoper Hannover innehat, wird sein Amt hier noch bis zum Ende der Spielzeit 2025/26 ausüben und unter anderem die deutsche Erstaufführung von Penthesilea (Komponist: Pascal Dusapin) dirigieren. Anschließend wird er seine neue Aufgabe in Belgien antreten.



Bodo Busse, Intendant der Staatsoper Hannover, gratuliert herzlich zu diesem Schritt: „Ich freue mich sehr über diese großartige Entwicklung und gratuliere Stephan Zilias von Herzen. Es ist eine hervorragende Entscheidung von Opera Ballet Vlaanderen, die Zukunft ihres Hauses mit diesem herausragenden Künstler zu gestalten. Wir blicken mit großer Freude auf die weitere Zusammenarbeit und auf gemeinsame Projekte – die Achse zwischen Hannover und Antwerpen verspricht spannende künstlerische Impulse.“



Stephan Zilias betont, dass seine Zeit in Hannover entscheidend für diesen nächsten Karriereschritt war: „Meine Zeit in Hannover war und ist prägend – ohne die Erfahrungen und die Menschen hier wäre der neue Weg nach Antwerpen nicht möglich gewesen. Ich empfinde große Dankbarkeit für die vergangenen Jahre an der Staatsoper Hannover. Der Schritt nach Belgien bedeutet für mich einen Perspektivwechsel und die Chance, in einem anderen kulturellen Umfeld zu arbeiten. Hannover bleibt jedoch unser Lebensmittelpunkt – meine Familie und ich werden hier weiterhin wohnen.“



Mit seiner Berufung nach Belgien setzt Zilias seine internationale Karriere fort. Jan Vandenhouwe, künstlerischer Leiter von Opera Ballet Vlaanderen würdigt ihn als Dirigenten „mit internationaler Erfahrung, einer breiten musikalischen Vision und einem großen Sinn für Abenteuer“.

