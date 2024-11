Jubiläum: Hänsel und Gretel wird 60 Jahre

Seit 60 Jahren gehört das Familienstück Hänsel & Gretel vonzur winterlichen Tradition der Staatsoper Hannover – ein funkelndes Highlight, das Generationen begeistert. Ab Sonntag, den 24. November 2024, kehrt die Inszenierung vonzurück auf die Bühne.Am 1. Dezember 2024 um 16:00 Uhr stoßen wir gleich doppelt an – auf das 60-jährige Bestehen dieser beliebten Inszenierung und auf die 555. Vorstellung! Ein Jubiläum, das mit liebevoll geplanten Überraschungen und kleinen Extras unvergesslich wird.Neben der Jubiläumsvorstellung können Sie Hänsel & Gretel bis zum 26.12. in all seiner Vielfalt erleben: Von regulären Aufführungen über fröhliche Sing-Along-Varianten für kleine und große Fans bis hin zu Vorstellungen für Schulklassen.Mit einer liebevoll gestalteten Aktion für die jungen Patientinnen und Patienten des Kinder- und Jugendkrankenhauses auf der Bult möchte die Staatsoper Hannover in diesem Jahr den Zauber von Hänsel & Gretel auch jenen näherbringen, die die Festtage nicht zu Hause verbringen können. (Dieser Auftritt ist nicht öffentlich.)Weitere Vorstellungen der Vorweihnachtszeit finden Sie in unserem Kalender