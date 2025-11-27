Die Vorstellungen im Dezember

Der Dezember an der Staatsoper Hannover wird zu einem Monat voller liebgewonnener Kult-Inszenierungen, großer Sinfonien und festlicher Konzerte im Advent.Pünktlich zur Adventszeit kehrt die Hannoversche Kult-Inszenierungzurück. Seit 1964 steht Steffen Tiggelers märchenhafter Klassiker auf dem Spielplan und begeistert Generationen.Zum Saisonauftakt am 3. Dezember übernimmt Mario Hartmuth die musikalische Leitung; mit Cassandra Doyle (Hänsel), Olga Jelínková (Gretel) und Anthea Barać (Knusperhexe) steht ein hochkarätiges Ensemble auf der Bühne.Unter der Leitung von Francesco Angelico begegnen sich am 7. und 8. Dezember Luigi Dallapiccolas avantgardistischeund Johannes Brahms’ monumentale Vierte Sinfonie. Beide Werke verbindet eine tiefe Liebe zum Formexperiment – Dallapiccola mit seinem „B-A-C-H“-Motivgerüst, Brahms mit seiner meisterhaft entwickelten Variationstechnik. Zwischen diese klanglich gegensätzlichen Welten gesetzt, leuchtet Mozarts Flötenkonzert G-Dur KV 313, interpretiert von Tatjana Ruhland.Begleitend findet dasfür Kinder von 6–10 Jahren statt.Mit Giacomo Pucciniskehrt am 13. Dezember ein Opernthriller sondergleichen auf die Bühne zurück: Leidenschaft, politische Unterdrückung und persönliches Opfer verdichten sich zu einem packenden Psychodrama. Regisseur Vasily Barkhatov öffnet eine glamouröse, aber korrumpierte Welt, in der Kunst und Macht unheilvoll miteinander verwoben sind.Barocke Heiterkeit trifft auf spielerische Klassik: Igor Strawinskys Pulcinella-Suite eröffnet das Konzert im Rahmen von Herrenhausen Barock, gefolgt von Joseph Haydns Violinkonzert A-Dur und der Sinfonie Nr. 83, „Die Henne“.Die international gefeierte Violinistin Antje Weithaas leitet das Konzert und übernimmt zugleich den Solopart. Ein Abend zwischen Eleganz, Humor und musikalischer Virtuosität – am 20.12.2025 spielt das Orchester zugunsten der Stiftung Niedersächsisches Staatsorchester Hannover.Zum Jahresauftakt feiert die Staatsoper ein Jahrhundertjubiläum: 1926, das Jahr der „Goldenen Zwanziger“. Werke von Emmerich Kálmán, George Gershwin, Puccini u. a. lassen die schillernde musikalische Vielfalt dieser Ära aufleben – von Oper und Operette bis zur frühen Moderne.Intendant Bodo Busse und Dramaturg Arno Lücker moderieren das Konzert. Unter der musikalischen Leitung von Stephan Zilias gestalten Carmen Fuggiss, Olga Jelínková, SeungJick Kim und Xavier Moreno diesen musikalischen Jahresauftakt.