Die Staatsoper Hannover stellt die Spielzeit 2025/26 vor

Mit der heutigen Pressekonferenz hat die Staatsoper Hannover ihre Spielzeit 2025/26 vorgestellt – ein Neubeginn unter der künstlerischen Leitung vonMit frischer Energie, klarer Vision und einem international renommierten Leitungsteam schlägt das Haus ein neues Kapitel auf. Gemeinsam mit Generalmusikdirektorund dem neuen Ballettdirektorwird die Staatsoper zu einem Ort der Resonanz, der Begegnung und des gesellschaftlichen Diskurses.Die neue Spielzeit bietet über ein Dutzend Neuproduktionen sowie zahlreiche Wiederaufnahmen – von großen Werken der Opernliteratur wieundbis hin zu zeitgenössischen Stücken wieund der UraufführungvonAuch das Ballett wartet mit großen Stücken auf: Unter Goyo Monteros Leitung entsteht in Hannover eine Neuinterpretation von. Auch spannende internationale Kooperationen stehen auf dem Programm.Das Junge Publikum darf sich u. a. auf die mobile Operund die Küchenoperfreuen.Acht Sinfoniekonzerte, Kammermusikreihen, Kirchenkonzerte, das Offene Foyer, Sonderformate und Diskurse: Die Spielzeit 2025/26 verbindet Tradition mit Innovation und öffnet sich dem Publikum auf vielfältige Weise.Im Februar 2026 verwandelt sich Hannover erneut in eine Ball-Stadt. Neben demfindet an einem Wochenende auch derstatt. Besonders ballbegeisterte Menschen können also gleich zweimal die Tanzschuhe schnüren! Für die Zukunft ab 2027 ist vereinbart: Zwischen den beiden herausragenden Ballveranstaltungen Niedersachsens wird immer mindestens eine Woche Abstand eingehalten.