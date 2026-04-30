Bodo Busse bringt Bus-Abo an den Start
Das neue Angebot richtet sich insbesondere an Menschen aus dem Umland sowie an alle, für die der Weg in die hannoversche Innenstadt bislang mit Hürden verbunden war. An ausgewählten Vorstellungsterminen fahren Busse aus verschiedenen Himmelsrichtungen direkt zur Staatsoper Hannover und bringen das Publikum nach der Vorstellung wieder sicher zurück.
Zum Einsatz kommen reguläre Linienbusse der ÜSTRA, die barrierearm ausgestattet und absenkbar sind. Damit wird auch Besucherinnen und Besuchern mit eingeschränkter Mobilität eine komfortable Anreise ermöglicht.
Die Fahrten erfolgen über festgelegte Routen aus dem Norden, Süden, Osten und Westen der Region. Haltestellen befinden sich unter anderem in Resse, Bissendorf, Mellendorf, Pattensen, Elze, Gehrden, Sehnde und weiteren Orten entlang der Strecken. Ziel ist es, die Staatsoper Hannover über die Stadtgrenzen hinaus leichter erreichbar zu machen.
Im Abopreis sind sowohl die Hin- und Rückfahrt, als auch vier ausgewählte Vorstellungen enthalten, die mit der Pressekonferenz zur Spielzeit 2026/27 am 12.5.2026 bekanntgegeben werden. Je nach Platzkategorie liegen die Preise für das Abo zwischen 168 Euro und 240 Euro.
„Das neue Bus-Abo liegt mir persönlich besonders am Herzen, denn damit gehen wir einen wichtigen Schritt hin zu mehr kultureller Teilhabe in der gesamten Region. Wir möchten Menschen den Zugang zur Oper so einfach wie möglich machen – unabhängig davon, wo sie leben oder wie gut sie angebunden sind. Die Initiative verbindet kulturelles Angebot, gemeinschaftliches Erleben und nachhaltige Mobilität“, so Intendant Bodo Busse.
Für Rückfragen, Interviewwünsche oder Bildmaterial steht Ihnen unsere Pressestelle jederzeit zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich direkt an uns unter pressekarten-oper@staatstheater-hannover.de.